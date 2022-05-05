Гололед, дождь и снег ожидаются в Казахстане

Днем в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу, шквал. Ветер восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный, на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области температура воздуха понизится до -3°C. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки, температура составит -1°C.

Днем на юге Актюбинской области пройдет гроза. Ночью на севере области столбики термометров опустятся до -1°C.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области пройдут осадки (дождь, снег), возможен гололед. 6-8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от +2...+7°C до -1...-6°C.

Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области – осадки (дождь, снег), гололед. 6-8 мая температура воздуха понизится ночью от +5...+10°C до -1...-6°C. В Петропавловске 6-8 мая температура воздуха понизится ночью от +7...+9°C до -1...-3°C.

Ночью в Восточно-Казахстанской области пройдут осадки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег), возможен гололед. 6-8 мая температура воздуха понизится ночью от +5...+10°C до -1...-6°C.

В Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с. В Атырау – гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.