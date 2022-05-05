Юрий Польский: Проведение Челленджера в Шымкенте является доброй традицией

Три дня остается до старта на кортах Национального теннисного центра города Шымкента турниров Beeline Challenger 80 и BeeTV 80 Challenger.

Проведение Челленджера в Шымкенте является доброй традицией, мы делали праздник тенниса в этом славном городе три года подряд – с 2017 по 2019 год. В 2020 году из-за пандемии не смогли провести, а в прошлом году турнир прошел в Алматы. В этом году жители и гости третьего мегаполиса страны вновь смогут посмотреть топовый теннис. Шымкент – один из самых приоритетных регионов, здесь большие теннисные традиции, мощнейшая теннисная база, которая признана Азиатской федерацией тенниса в качестве регионального теннисного центра. Кроме того, в НТЦ была проведена большая работа по реконструкции, построили кампусы для проживания, административные блоки. Сейчас в центре шесть крытых кортов, а в прошлом году построили еще два открытых корта. В совокупности это уже 18 открытых кортов. Таким образом, созданы все условия для проведения международных турниров всех возрастов. В этом году на турнире большие надежды возлагаем на наших молодых игроков – Бейбита Жукаева, Дениса Евсеева, Григория Ломакина и других. Будем болеть за ребят! Юрий Польский

Напомним, что участие на Челленджере в Шымкенте уже подтвердили: нидерландец Робин Хаасе – финалист турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2013), победитель девяти турниров ATP (из них два в одиночном разряде), бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Первая ракетка Турции Алтуг Челикбилек, который в прошлом году выиграл два Челленджера в одиночке. Вторая ракетка Норвегии Виктор Дурасович и многие другие.

Генеральный спонсор турниров – ForteBank.

Официальный спонсор турниров – Фонд Серика Тульбасова.

Смотрите матчи турниров в спортивном разделе приложения BeeTV.

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