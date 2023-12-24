Юрий Польский: Развитие Азиатского региона будет способствовать прогрессу Казахстана

На днях произошло знаменательное событие для казахстанского тенниса и всей страны. Вице-президент отечественной федерации тенниса (ФТК) Юрий Польский был избран президентом Азиатской федерации тенниса (ATF). Zakon.kz представляет эксклюзивное интервью с новым главой ATF.

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Выборы президента Азиатской федерации тенниса прошли в рамках генеральной сессии ATF в Бангкоке. Юрий Польский избран сроком на четыре года. На пост президента ATF претендовали еще три кандидата – из Таиланда, Японии и Шри-Ланки. В ходе выборов Юрий Польский набрал наибольшее количество голосов со значительным перевесом – 34 из 55. Став президентом ATF, Юрий Польский также возглавил Совет директоров Азиатской федерации тенниса, где до этого занимал пост вице-президента последние четыре года.

– Поделитесь своими эмоциями от победы на выборах президента ATF?

– Очень радостно, что нам удалось доказать: успехи, которые показал Казахстан, можно использовать и для всей Азии. Это и было основной платформой моей предвыборной программы. Когда есть очевидный результат, и это не просто слова и какие-то планы, а действительность, претворенная в жизнь. Большая поддержка была со стороны национальных федераций, с которыми мы работали. Многие знают нас лично – меня и Булата Жамитовича Утемуратова. Знают, что мы всегда стараемся оказать содействие именно в развитии тенниса.

Все понимают, что для нас это не политическая повестка, это не вопрос престижа или какой-то почетной должности, а именно задача по развитию тенниса глобально. У нас большие планы и все понимают: если мы "ставим на кон" свои имя и репутацию, значит, это будет исполнено. Вот, собственно, это и стало основой для нашей победы.

Фото: ktf. Генеральная сессия ATF 2023 года в Бангкоке

В ноябре 2021 года Юрий Польский получил первое признание со стороны Азиатской федерации тенниса – казахстанский функционер был избран членом Совета директоров ATF. А в 2022 году Юрий Польский стал вице-президентом ATF.

– Назовите ключевой момент в победе на выборах?

– Это то, что были предложены инициативы: несколько проектов, которые я, в частности, инициировал, были одобрены Советом директоров, и их уже начали внедрять. Все понимали, что гораздо больше мы можем предложить Азиатской федерации, и гораздо большего сможем достичь, но для этого нужно иметь все полномочия: встречаться с национальными федерациями, с правительствами стран, потому что многие теннисные регионы не имеют достаточной финансовой поддержки от своих государств, а это значит, нужно доказывать необходимость тенниса, предлагать новые проекты, активы, которые будут способствовать развитию.

Конечно, в Азии меня знали по результатам работы в Казахстане – мы взаимодействовали и по обмену судьями, очень много проводили совместных сборов в Казахстане, а также организовывали их за рубежом, когда наши игроки выезжали. Все видели, как прогрессируют наши теннисисты, что появляются юниоры, новые имена.

Многие первостепенно предлагали номинироваться на эту должность Булату Жамитовичу, как президенту казахстанской федерации. Но он сказал, что в такую работу нужно быть лично глубоко вовлеченным, много ездить, много участвовать. А как вы знаете, он является вице-президентом международной федерации тенниса (ITF), там тоже есть большая нагрузка. Кроме того, у Булата Жамитовича есть основная работа – у него бизнес. Поэтому мы с ним обсудили, он предложил мне баллотироваться, предложил свою поддержку – это было общее решение. Я попробовал взять на себя этот риск, и в итоге нас поддержали, получился хороший результат.

– Какие возможности откроет ваше президентство для развития тенниса в Казахстане и Азии?

– Самое главное – это улучшение взаимодействия между странами Азии, активное вовлечение Казахстана в качестве места притяжения для игроков. Мы хотим, чтобы к нам приезжали самые лучшие игроки Азии, чтобы они соревновались с нашими, потому что только через конкуренцию можно расти и развиваться. В этом плане мое президентство дает нам очень широкие возможности. Я считаю, что очень сильная синергия возникает, потому что Азии нужны инициативные страны, которые готовы у себя проводить мероприятия, готовы инвестировать в поездки игроков на различные турниры. Казахстан всегда с радостью проводил у себя мероприятия любого уровня. При этом для Азии это возможность, чтобы игроки получали международный опыт. Получается, мы идеально друг другу подходим – развитие Азиатского региона будет способствовать развитию Казахстана.

Если говорить о планах для Азиатской федерации, то ключевые направления – это привлечение спонсоров и возобновление турнира, который был раньше – Открытый чемпионат Азии для всех возрастов. Он является привлекательным с точки зрения медиа-охвата, к тому же на нем мы можем разыгрывать уайл-карды (WC) на турнир "Большого шлема" Australian Open – есть такая коллаборация. Поэтому нам нужно возобновить этот проект, который не проводили последние шесть лет.

У меня хорошие отношения с оргкомитетами турниров "Большого шлема". Мы можем проводить турниры "Дорога на Уимблдон" и "Рандеву Ролан Гаррос", которые были раньше. Для наших юниоров это будет возможность участвовать в крупнейших турнирах, заработать свои первые очки и самое главное – получить опыт.

– Расскажите подробнее об Открытом чемпионате Азии по теннису?

– Это будет ежегодный турнир из двух этапов. Первый – квалификационный, где все страны Азии имеют право представить двух парней и двух девушек. Таким образом, в этот процесс вовлекается весь континент, получается максимальный охват. Второй этап – финальный, куда попадают топовые игроки Азии по своему рейтингу и те, которые прошли квалификацию. Таким образом, мы даем возможность лучшим игрокам Азии выступать и соревноваться вместе. Мы предоставляем призовой фонд за счет стран-участниц, которые будут вовлечены. Традиционно подобные мероприятия получают хороший медиа-охват, телевизионные трансляции, и это интересно для спонсоров, которые готовы вкладывать деньги в развитие Азиатской федерации.

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Ближайший совет директоров Азиатской федерации тенниса пройдет в январе в Мельбурне во время Australian Open. Там мы обсудим формат турнира, постараемся в ближайшие один-два месяца его утвердить. Намерены в 2024 году ближе к осени уже его провести. Планируем, что первенство будет переходящим – 5-6 стран-участниц станут главными организаторами. Хотим собрать такой пул из стран, наиболее вовлеченных, которые будут делать ежегодный взнос и поочередно проводить этот турнир, чтобы мероприятие всегда проходило на высоком уровне, чтобы к нему заранее готовились.

Фото: ktf, Юрий Польский

– Получится ли у Казахстана вырастить звезду мирового уровня, как Елена Рыбакина и Александр Бублик? Понятно, что Рыбакина и Бублик добились успехов именно в Казахстане. Но сможем ли мы в будущем обойтись без натурализации игроков?

– В этом году у нас большой прорыв совершил Бейбит Жукаев – он поднялся в мировом рейтинге и стал второй ракеткой Казахстана. Конечно, мы возлагаем на него большие надежды. У воспитанника актауской школы тенниса очень сильная подача, стабильные удары справа и слева, хорошее передвижение по корту. С его текущим уровнем игры он уже обыграл нескольких игроков топ-100 АТР – это хороший показатель. Уверен, что в следующем году Жукаев поможет нашей сборной в "Кубке Дэвиса" и будет дальше прогрессировать.

Если говорить о младшем поколении, то у нас стремительно развивается Амир Омарханов. Вместе с Зангаром Нурланулы они показали очень хороший результат на юниорском "Кубке Дэвиса". Омарханов выиграл все свои матчи, победил лучших игроков Испании и Италии. Эти успехи вселяют очевидную надежду и говорят о том, что у нас есть хорошая "скамейка запасных". Мы, в свою очередь, будем помогать ребятам, чтобы они реализовали свой потенциал, у них есть все шансы, чтобы быть лучшими в мире. Самое главное, чтобы они планомерно развивались, не потеряли динамику и обошлись без травм.

Из девушек у нас стабильно выступает за сборную Жибек Куламбаева. Конечно, она больше "парница", но у нее есть и большой потенциал в одиночной игре. Сейчас стараемся ей помочь с технической частью, где-то дополнительно ей нужен соревновательный опыт. У Жибек хороший задел, она одерживала победы над сильными соперницами.

Также у нас очень сильные юниорки – это Полина Слепцова, Инкар Дюсебай и Анастасия Крымкова, которые в этом году впервые в истории вышли в финальную часть юниорского "Кубка Билли Джин Кинг". По ходу турнира наши девушки одержали сильные победы и по итогам вошли в топ-10 стран мира. И это уже целиком наш "продукт", именно воспитанники казахстанского тенниса. Теперь надо постараться сохранить эту динамику, чтобы дальше играть на очень высоком уровне.

– Сейчас очень много разговоров по поводу перехода под флаг Казахстана россиянина Александра Шевченко. Он будет выступать за нас?

– Да, Шевченко давно хочет выступать за Казахстан. Он обратился к нам с предложением перейти под наш флаг. Александр давно тренируется самостоятельно в Словакии. Он знает многих наших игроков, понимает, насколько четко у нас выстроена система, знает, что у нас особенное отношение к каждому члену команды, и хочет войти в нее. Практически уже все документы оформлены, он подал документы на получение паспорта. В ближайшее время документы будут рассмотрены, и он сможет официально поставить флаг Казахстана возле своего имени в АТР. Но выступать за нашу национальную сборную Александр Шевченко сможет только через два года после получения гражданства – это общепринятая практика "карантина" в ITF.

– С 2008 года существует Академия тенниса Казахстана. Как туда попасть, кто там может заниматься, какая система отбора?

– Попасть в Академию достаточно просто, если выполнить ряд условий. Они очень прозрачные. Вся информация есть на нашем официальном сайте, там есть критерии, которые требуются для попадания в Академию. Есть несколько вариантов. Мы наблюдаем за всеми талантливыми юниорами, начиная с 12 лет, стараемся их не пропустить. Игроки делятся на "золотой", "серебряный" и "бронзовый" уровень – это перспективные ребята, которые выигрывают турниры либо показывают хорошие результаты, обыгрывая сильных соперников. Также, когда игрок хорошо себя показывает на Кубке Казахстана до 12 или 14 лет.

Основная Академия находится в Астане. Есть сильные базы в Алматы, Шымкенте, Караганде и Актобе, где предоставляют бесплатные корты и работают наши тренеры из федерации. Также мы предлагаем игрокам продолжить работу с их действующими тренерами, остаться у себя в городе, без отрыва от семьи, школы. Чтобы не было стресса, они могут продолжить тренировки у себя дома без переезда. Мы оказываем финансовую помощь и организуем тренировочный процесс.

– Обучение в Академии бесплатное?

– У нас существует два формата – полное финансирование и частичное. Если игрок показывает стабильно высокие результаты и всегда выполняет поставленные задачи, то мы полностью покрываем все расходы на тренировки и поездки. Но бывают игроки, которые немного недотягивают по уровню, где-то не всегда выполняют задачи, и чтобы у них была мотивация прогрессировать и соответствовать нашему уровню, мы предоставляем частичное финансирование. Если игрок улучшает свои показатели, начинает выполнять все поставленные задачи, тогда мы предоставляем полное финансирование.

– В календаре АТР на сезон 2024 года появился новый турнир – Almaty Open. Расскажите о проведении АТР-250 в Алматы?

– Алматы давно заслужил право проводить у себя такой крупный турнир. Мы понимаем, насколько мощная фанатская база в Алматы, что традиционно самый развитый теннис в Алматы. Поэтому осознанно решили перенести АТР-250 из Астаны в Алматы, чтобы стимулировать развитие турнира, дать дополнительный толчок развитию тенниса в городе. Тем более, что Алматы является привлекательной "туристической площадкой", куда прилетает много людей. В целом, мы решили использовать мультипликативный эффект. Плюс в Алматы есть хороший спортивный объект – Almaty Arena, которую мы планируем максимально адаптировать под нужды турнира. Есть большой потенциал для роста: можно проводить матчи и на 7 тысяч зрителей, и в перспективе на 10-12 тысяч. Хотим создать такую атмосферу, чтобы были полные трибуны, это нравится игрокам, и тогда они показывают свой лучший теннис.

Польский Юрий Федорович родился 13 июля 1987 года в городе Астана. Женат, двое детей. Образование: В 2009 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "Экономика".

В 2011 году получил степень магистра экономических наук в МГУ им. М.В. Ломоносова. Трудовая деятельность: 07.2007 – 01.2011 – директор по финансам и развитию ТОО "Keremet IT".

09.2011 – 03.2014 – супервайзер аудиторской фирмы ТОО "KPMG-Audit".

04.2014 – 12.2016 – финансовый директор федерации тенниса Казахстана.

12.2016 – 11.2019 – исполнительный директор федерации тенниса Казахстана.

12.2019 – вице-президент федерации тенниса Казахстана.

11.2021 – член совета директоров ATF.

01.2022 – вице-президент ATF.

12.2023 – президент ATF. Сертификаты и награды: Победитель конкурса "НИФ $50К" (лучшая идея и бизнес-план).

АССА – в процессе получения (сданы 12 из 14 экзаменов).

Oxford-Princeton Programmer Certificates (6 certificates – Oil and Energy Industries).

Государственная медаль "За трудовое отличие".

Ранее был опубликован список казахстанских теннисистов, которые выступят на первом в сезоне турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии 2024 года.