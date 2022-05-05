Мадридский вратарь признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Голосование по определению лучшего игрока проводилось на официальном сайте УЕФА, пишут vesti.ru. В номинации также были представлены полузащитник «Сити» Бернарду Силва, хавбек «Ливерпуля» Луис Диас и еще один игрок средней линии, но уже из «Вильяррелаа» – Франсис Коклен.

Как уточняется, Куртуа за 120 минут матча против «Манчестер Сити» отметился восемью отраженными ударами соперника, благодаря чему его команда смогла обыграть «горожан» в мадридском матче, а также по сумме двух встреч и выйти в финал Лиги чемпионов.

Тибо Куртуа – вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарем бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Трехкратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.

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