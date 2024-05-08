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Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридский &quot;Реал&quot; вышел в финал Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 02:00 Фото: Twitter.com/ChampionsLeague
В ответном полуфинальном матче мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал, сообщает Zakon.kz.

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На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль и принёс своей команде победу.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Для "Реала" это 18-й финал главного европейского турнира, всего на счету мадридцев рекордные 14 титулов. Ранее в финал уже вышла дортмундская "Боруссия".

Решающий матч 1 июня примет лондонский стадион "Уэмбли".

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Реал Мадрид Лига Чемпионов УЕФА 2024 год Футбол
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