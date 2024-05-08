Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!



На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль и принёс своей команде победу.

Joselu sends Real Madrid to Wembley! 👏#UCLfinal pic.twitter.com/oTZ5lDpvbI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2.



Для "Реала" это 18-й финал главного европейского турнира, всего на счету мадридцев рекордные 14 титулов. Ранее в финал уже вышла дортмундская "Боруссия".

Решающий матч 1 июня примет лондонский стадион "Уэмбли".