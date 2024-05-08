Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов
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На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль и принёс своей команде победу.
Joselu sends Real Madrid to Wembley! 👏#UCLfinal pic.twitter.com/oTZ5lDpvbI— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024
В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2.
Для "Реала" это 18-й финал главного европейского турнира, всего на счету мадридцев рекордные 14 титулов. Ранее в финал уже вышла дортмундская "Боруссия".
Решающий матч 1 июня примет лондонский стадион "Уэмбли".
The 2023/24 #UCLfinal...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024
Dortmund 🆚 Real Madrid pic.twitter.com/IdSewiXdIn