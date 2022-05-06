В Шымкенте активировались змеи

Если нашли змею, не надо находится рядом, переживать. Сразу вызывайте спасателей, не дразните, и, конечно, отойдите от нее подальше, чтобы не укусила. Руководитель оперативно-спасательного отряда городского ДЧС Орынбасар Турытбаев

В ведомстве добавили, что в этом году змеи более активны, сообщает Первый канал «Евразия». Среди обнаруженных в основном – неопасные. Хотя не исключено, что возле дворов и домов могут находиться и ядовитые.

Отмечается, что выловленных рептилий не уничтожают, а отпускают в дикую природу, вдали от населенных пунктов. Только в прошлом году из города вывезли 33 змеи.

В этом году не было зафиксировано ни единого случая укуса змей, говорят врачи. Но, сезон их активности только начался. От укуса рептилий больше всего могут пострадать люди, страдающие гипертоническими заболеваниями, сахарным диабетом и дети. По словам экспертов, после укуса часто появляется отечность, гиперемия, ограничение движения пострадавшей конечности.

В 2021 году с жалобой на укусы змей обратились четыре человека. В этом году врачи ожидают больше пострадавших, так как сняты основные карантинные ограничения, которые не позволяли людям массово выезжать на природу.

Токсикологи и спасатели рекомендуют всем отдыхающим носить закрытую обувь.