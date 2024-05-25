Казахстанские спасатели сообщили об активизировавшихся змеях
Фото: unsplash
Два инцидента со змеями за один день произошли в Кызылординской области. Об этом сообщили в МЧС РК, передает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, в первом случае во дворе жилого дома, расположенного по улице Жулдыз г. Кызылорда, змея заползла в моторный отсек автомобиля. Второй раз в кабине грузовика гражданина Республики Узбекистан на трассе "Западная Европа – Западный Китай" нашли змею.
В обоих случаях спасатели, проявив мужество, поймали змей и отпустили в естественную среду обитания.
23 мая мы писали о том, что казахстанцы стали чаще сталкиваться со змеями. И о том, что делать, если вас укусила змея.
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