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Казахстанские спасатели сообщили об активизировавшихся змеях

Казахстанские спасатели сообщили об активизировавшихся змеях, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 08:42 Фото: unsplash
Два инцидента со змеями за один день произошли в Кызылординской области. Об этом сообщили в МЧС РК, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в первом случае во дворе жилого дома, расположенного по улице Жулдыз г. Кызылорда, змея заползла в моторный отсек автомобиля. Второй раз в кабине грузовика гражданина Республики Узбекистан на трассе "Западная Европа – Западный Китай" нашли змею.

В обоих случаях спасатели, проявив мужество, поймали змей и отпустили в естественную среду обитания.


23 мая мы писали о том, что казахстанцы стали чаще сталкиваться со змеями. И о том, что делать, если вас укусила змея.

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МЧС РК Кызылординская область 2024 год Змеи
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