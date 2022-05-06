7 миллиардов долларов потеряли в Украине европейские банки

Как пишут vesti.ru, часть банков закрылась навсегда, остальные приостановили работу, а работающие стали убыточными. В эти потери входят списания, резервы на возможные потери по кредитам и торговые убытки.

Наибольшие убытки получила на Украине французская финансовая группа Societe Generale (3,7 млрд долларов –1,5 трлн тенге). На втором месте банковская группа UniCredit (2 млрд долларов – более 855 млрд тенге), на третьем – Commerzbank (0,5 млрд долларов – около 214 млрд тенге). Остальные потеряли от 100 млн до 300 млн долларов. Это Raiffeisen Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS.