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06:53 06.05.2022

Зеленский рассказал о подготовке «Плана Маршалла» для Украины

президент Украины Фото: Instagram/zelenskiy_official
На конференции доноров в Варшаве удалось собрать 6,5 млрд евро для помощи Украине. Зеленский оценивал стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры в 600 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Выступая по видеосвязи на конференции доноров по сбору средств для Украины в Варшаве, Владимир Зеленский сообщил о работе над планом по восстановлению страны, сообщает Deutsche Welle.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность масштабного плана восстановления страны. Для этого, по его словам, необходим «стратегический международный план поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического плана Маршалла» (американская программа помощи Европе после Второй мировой войны).

Это деньги и не только – это технологии, специалисты, возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития.Владимир Зеленский

Зеленский также предложил странам, помогающим Украине, взять шефство над отдельными регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.

Украинский президент также вновь призывал провести ускоренную процедуру приема Украины в Европейский союз, не дожидаясь окончания войны.

На конференции доноров в Варшаве удалось собрать 6,5 млрд евро для помощи Украине, сообщил премьер- министр Польши Матеуш Моравецкий.

Конференция была организована Польшей и Швецией в сотрудничестве с председателями Европейской комиссии и Европейского совета.

Зеленский оценивал стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры в 600 млрд долларов, эту же сумму называл премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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