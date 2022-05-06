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08:09 06.05.2022

Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ

награждение ВОВ ветераны Фото: akorda.kz
Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову, Ибраиму Сулейменову также присвоен знак особого отличия – Золотая Звезда – и орден «Отан», сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан участников Великой Отечественной войны, сообщает Акорда.

Звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды – и ордена «Отан» посмертно присвоено:

  • снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии Тулеугали Абдыбекову;

  • командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии Александру Несмиянову;

  • снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады Ибраиму Сулейменову.

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