08:09 06.05.2022
Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ
Фото: akorda.kz
Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову, Ибраиму Сулейменову также присвоен знак особого отличия – Золотая Звезда – и орден «Отан», сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан участников Великой Отечественной войны, сообщает Акорда.
Звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды – и ордена «Отан» посмертно присвоено:
снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии Тулеугали Абдыбекову;
командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии Александру Несмиянову;
снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады Ибраиму Сулейменову.