#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
События

Звание "Халық қаһарманы" присвоено Бауыржану Момышулы

Бауыржан Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 16:47 Фото: gov.kz
25 декабря 2025 года глава государства сообщил о принятии решения присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы, сообщает Zakon.kz.

На встрече с общественностью Жамбылской области Касым-Жомарт напомнил, что 24 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы.

"Легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Наш народ чтит его доблесть. Однако выдающемуся батыру официально не было присвоено звание "Халық қаһарманы". Известно, что общественность области, представители интеллигенции, в том числе и молодежь, не раз поднимали этот вопрос. Мы должны восстановить историческую справедливость. Поэтому я как глава государства принял решение присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы. Сегодня я подписал указ, который будет обязательно опубликован", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером.

"Мужество Бауыржана Момышулы – это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны. Общество, которое чтит своих соотечественников за их героические поступки и самоотверженный труд, никогда не потерпит поражения", – сказал президент.

Кроме того, он предложил новой военной школе-интернату присвоить имя Бауыржана Момышулы.

"Сегодня я посетил новую военную школу-интернат в Таразе. Это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Предлагаю присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. Подобные школы должны быть созданы во всех регионах. Правительству предстоит проработать данный вопрос. Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма", – заключил глава государства.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Тараз – колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ
09:05, 08 мая 2023
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ
Токаев присвоил экс-главе КНБ звание "Халық қаһарманы"
09:25, 10 сентября 2024
Токаев присвоил экс-главе КНБ звание "Халық қаһарманы"
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
14:09, 08 мая 2023
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: