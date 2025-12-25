Звание "Халық қаһарманы" присвоено Бауыржану Момышулы

25 декабря 2025 года глава государства сообщил о принятии решения присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы, сообщает Zakon.kz.

На встрече с общественностью Жамбылской области Касым-Жомарт напомнил, что 24 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы.

"Легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Наш народ чтит его доблесть. Однако выдающемуся батыру официально не было присвоено звание "Халық қаһарманы". Известно, что общественность области, представители интеллигенции, в том числе и молодежь, не раз поднимали этот вопрос. Мы должны восстановить историческую справедливость. Поэтому я как глава государства принял решение присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы. Сегодня я подписал указ, который будет обязательно опубликован", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером.

"Мужество Бауыржана Момышулы – это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны. Общество, которое чтит своих соотечественников за их героические поступки и самоотверженный труд, никогда не потерпит поражения", – сказал президент.

Кроме того, он предложил новой военной школе-интернату присвоить имя Бауыржана Момышулы.

"Сегодня я посетил новую военную школу-интернат в Таразе. Это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Предлагаю присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. Подобные школы должны быть созданы во всех регионах. Правительству предстоит проработать данный вопрос. Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма", – заключил глава государства.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Тараз – колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа.