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08:34 06.05.2022

На Британских Виргинских островах назначили нового премьера

назначение премьер-министра Фото: pixabay
Бывший премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи был задержан в США по подозрению в контрабанде наркотиков и отмыванию денег, сообщает Zakon.kz.

Губернатор Британских Виргинских островов Джон Ранкин отправил в отставку с поста премьер-министра Эндрю Фэхи, который был задержан в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств. Новым главой кабмина назначен бывший заместитель Фэхи Наталио Уитли, сообщает ТАСС.

Ранее Уитли, являющийся представителем известной на Британских Виргинских островах политической династии, также возглавлял Министерство образования, культуры, молодежных дел, сельского хозяйства и рыболовства.

51-летний Эндрю Фэхи был задержан в апреле в Майами (штат Флорида) в рамках операции сотрудников американского управления по борьбе с наркотиками. Он занял должность премьер-министра в 2019 году после победы на всеобщих выборах возглавляемой им партии Виргинских островов.

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Лондон предоставил ограниченное самоуправление этой территории, расположенной на северо-востоке Карибского моря, в 1967 году. Руководителем Британских Виргинских островов является королева Елизавета II, которая с января 2021 года представлена там 65-летним губернатором Ранкином.

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