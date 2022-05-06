Гороскоп не совпадает с реальной жизнью: назван Топ-5 знаков зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-5 вошли такие созвездия, как Рыбы, Телец, Скорпион, Весы и Козерог.

По мнению астрологов, жизнь и судьба представителей этих знаков зодиака настолько переменчива и непостоянна, что надеяться на информацию от звезд не стоит.

Рыбы не верят никому, кроме себя и голых фактов, так как у них очень хорошо развиты интуиция и чувство предвзятости.

Рожденные под этим созвездием быстро проймут, где написана правдивая информация, а где – бред чистой воды.

Тельцы часто показывают себя с разных сторон, и далеко не факт, что гороскоп на день окажется верным.

Представителям этого знака зодиака лучше всего не надеяться на предсказания небесных светил и принимать самостоятельные решения в своей жизни.

Скорпионы очень критичны не только к жизни, но и к себе.

Рожденные под этим знаком не верят в гороскопы и не позволят «каким-то там» звезда диктовать, что им делать, а что – нет. Именно поэтому астрологи часто ошибаются при составлении прогноза.

Весы иногда очень переменчивы, несмотря на то, что у этих людей есть черта характера принимать взвешенные решения.

Причем представители этого знака зодиака настолько переменчивы, что трудно поверить не только в гороскоп, но и самим себе. Пока они не научатся самостоятельному принятию решений, звезды не начнут преподносить им правдивую информацию.

У Козерогов слабая энергетика и тонкая связь с космосом, поэтому звезды их плохо чувствуют и часто ошибаются.

Именно из-за этого в их гороскопах появляется искаженная информация. Представители этого знака зодиака настолько в себе не уверены, что в них сомневаются даже астрологи.