Стали известны финалисты Лиги Европы и Лиги конференций-2022

Немецкий «Айнтрахт», переиграв «Вест Хэм Юнайтед» из Англии по сумме двух встреч со счетом 3:1, завоевал путевку в финал Лиги Европы. Вторым финалистом Лиги Европы-2022 стал шотландский «Рейнджерс», одолев еще один клуб из Германии — «РБ Лейпциг» – по итогам двух поединков 4:1. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье.

Фото: Instagram/europacnfleague

В Лиге конференций в первом полуфинале итальянская «Рома» была сильнее «Лестера» из Англии — 1:0, а по сумме двух матчей – 2:1, что позволило римлянам пройти дальше. Другую путевку в финал ЛК завоевал голландский «Фейеноорд», сыграв в нулевую ничью с французским «Марселем». В первой игре победу праздновал коллектив из Нидерландов — 3:2, и за счет этого результата проходит в решающий этап.

Финал Лиги конференций назначен на 25 мая в Тиране (Албания).

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