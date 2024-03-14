Лига конференций УЕФА: стали известны все участники четвертьфинала

Стали известны все участники четвертьфинала турнира Лиги Конференций УЕФА сезона-2024/2025. Это восемь лучших команд, которые победили в ответных матчах 1/8 финала ЛЕ, сообщает Zakon.kz

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Итак, в следующем раунде Лиги конференций сыграют греческие "Олимпиакос" и ПАОК, итальянская "Фиорентина", французский "Лилль", английская "Астон Вилла", чешская "Виктория Пльзень", турецкий "Фенербахче", а также бельгийский "Брюгге".

Обладателем трофея Лиги конференций прошлого сезона является "Вест Хэм Юнайтед".

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций УЕФА пройдёт в греческом городе Афины на стадионе "Айя-София".

Ранее сообщалось, что стали известны все участники четвертьфинала турнира Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.