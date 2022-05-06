Полицейский спас детей из горящего дома в Актюбинской области

В спасательных работах участвовал инспектор отделения административной полиции Алмат Бакитгерей. Он спас жителей дома, в том числе и младенцев, которые оказались заперты в квартирах на третьем и четвертом этажах. Инспектор вместе с детьми на руках спустился с балкона вниз по лестнице.

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