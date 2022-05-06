11:01 06.05.2022
Полицейский спас детей из горящего дома в Актюбинской области
Фото: polisia.kz
4 мая около 19:50 в Мугалжарский РОП поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов города Кандыагаш произошел пожар. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к спасению людей от пожара, передает Zakon.kz.
В спасательных работах участвовал инспектор отделения административной полиции Алмат Бакитгерей. Он спас жителей дома, в том числе и младенцев, которые оказались заперты в квартирах на третьем и четвертом этажах. Инспектор вместе с детьми на руках спустился с балкона вниз по лестнице.
Фото: cкриншот видео
В тот момент, когда я увидел пламя огня, не было времени думать о себе. Все мои мысли были только о том, как спасти детей, которые остались внутри. К счастью, пострадавших нет. Было эвакуировано 50 человек. Инспектор отделения административной полиции Алмат Бакитгерей