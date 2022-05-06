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11:01 06.05.2022

Полицейский спас детей из горящего дома в Актюбинской области

пожар, Актюбинская область Фото: polisia.kz
4 мая около 19:50 в Мугалжарский РОП поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов города Кандыагаш произошел пожар. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к спасению людей от пожара, передает Zakon.kz.

В спасательных работах участвовал инспектор отделения административной полиции Алмат Бакитгерей. Он спас жителей дома, в том числе и младенцев, которые оказались заперты в квартирах на третьем и четвертом этажах. Инспектор вместе с детьми на руках спустился с балкона вниз по лестнице.

Актюбинская область

Фото: cкриншот видео

В тот момент, когда я увидел пламя огня, не было времени думать о себе. Все мои мысли были только о том, как спасти детей, которые остались внутри. К счастью, пострадавших нет. Было эвакуировано 50 человек. Инспектор отделения административной полиции Алмат Бакитгерей
Ирина Лукичева
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