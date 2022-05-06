11:36 06.05.2022
Магомед Адиев стал главным тренером сборной Казахстана по футболу
Фото: kff.kz
На должность главного тренера сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Магомед Адиев. Кандидатуру бывшего тренера карагандинского «Шахтера» утвердил Исполнительный комитет Федерации футбола Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Магомед Адиев на позиции нападающего выступал за известные футбольные клубы «Анжи», «ЦСКА», «Спартак», «Терек» и казахстанский «Женис». Тренерскую карьеру начал в 2010 году. Работал в качестве наставника в командах «Ахмат», «Анжи», «Чайка».
В 2021 году Адиев стал главным тренером «Шахтера» из Караганды. Горнякам удалось дойти до раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, а также стать финалистом Кубка Казахстана.
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