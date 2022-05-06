Магомед Адиев стал главным тренером сборной Казахстана по футболу

Магомед Адиев на позиции нападающего выступал за известные футбольные клубы «Анжи», «ЦСКА», «Спартак», «Терек» и казахстанский «Женис». Тренерскую карьеру начал в 2010 году. Работал в качестве наставника в командах «Ахмат», «Анжи», «Чайка».

В 2021 году Адиев стал главным тренером «Шахтера» из Караганды. Горнякам удалось дойти до раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, а также стать финалистом Кубка Казахстана.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.