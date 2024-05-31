Магомед Адиев покинул сборную Казахстана по футболу

Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом стало известно из сообщения Казахстанской федерации футбола (КФФ) за 31 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы федерации, в Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу. На мероприятии и стало известно о том, что Адиев покидает пост главного тренера сборной.

"Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами". Пресс-сужба Казахстанской федерации футбола

Примечательно, что КФФ была готова к подобному развитию событий.

"Федерация сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели", – сказано в сообщении.

46-летний Магомед Адиев начал тренерскую карьеру, тренируя нападающих клуба "Нижний Новгород".

16 апреля 2021 года был официально назначен на должность главного тренера карагандинского клуба "Шахтер", выступающего в Казахстанской премьер-лиге. 27 апреля 2022 года был назначен главным тренером сборной Казахстана.

5 апреля 2024 года возглавил "Ахмат", тем самым начав совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.

В конце мая Адиев заявил об окончании контракта с грозненским клубом, добавив, что возвращается в сборную Казахстана.