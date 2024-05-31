Магомед Адиев покинул сборную Казахстана по футболу
По данным пресс-службы федерации, в Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу. На мероприятии и стало известно о том, что Адиев покидает пост главного тренера сборной.
"Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами".Пресс-сужба Казахстанской федерации футбола
Примечательно, что КФФ была готова к подобному развитию событий.
"Федерация сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели", – сказано в сообщении.
46-летний Магомед Адиев начал тренерскую карьеру, тренируя нападающих клуба "Нижний Новгород".
16 апреля 2021 года был официально назначен на должность главного тренера карагандинского клуба "Шахтер", выступающего в Казахстанской премьер-лиге. 27 апреля 2022 года был назначен главным тренером сборной Казахстана.
5 апреля 2024 года возглавил "Ахмат", тем самым начав совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.
В конце мая Адиев заявил об окончании контракта с грозненским клубом, добавив, что возвращается в сборную Казахстана.