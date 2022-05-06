«Халық қаһарманы» Тулеугали Абдыбеков лично уничтожил почти 400 фашистов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан участников Великой Отечественной войны с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды – и ордена «Отан» посмертно.

О Герое Тулеугали Абдыбекове известно, что он родился в 1916 году. На фронт ушел в начале войны. На тот момент ему было 25 лет. Тулеугали был гвардии старшим сержантом, снайпером второй стрелковой роты 302-го Гвардейского стрелкового полка 8 Гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии.

Фото: soviet-aces-1936-53.ru

По архивным данным, за два года – с 14 мая 1942-го по 23 февраля 1944-го – он лично, из своей снайперской винтовки, уничтожил 397 фашистов. «Умело обучая тонкостям дела, он подготовил 32 снайпера», – говорится в документе.

Сам снайпер-герой говорил: «Пока видят мои глаза и руки крепко держат винтовку, не будет житья фашистам».

Наш славный снайпер Абдыбеков рапортует слету, что всего несколько часов тому назад он насмерть уничтожил 125-го фашиста. Отрывок из статьи в газете «Слава отважным снайперам!»

В кратком отчете военных действий 8 Гвардейской стрелковой дивизии за 1942 год отмечалось, что ко второму слету снайперов дивизии в декабре 1942 года старшим сержантом Абдыбековым было истреблено уже 219 фашистов.

Здравствуйте, дорогой наш герой, товарищ Абдыбеков! Передаю вам привет от всего коллектива рабочих и служащих совхоза. О ваших подвигах знает вся страна. О ваших героических делах мы слушали радиопередачу из Москвы. Мы гордимся вами, наш славный земляк! Беспощадно бейте фашистских гадов, неустанно увеличивайте свой славный гвардейский счет. Письмо на фронт директора совхоза Гресс М. Ф.

Слава о знаменитом снайпере-панфиловце Тулеугали Абдыбекове разнеслась по всему фронту. О его боевых делах в канун нового 1943 года была организована передача по Всесоюзному радио. Эту передачу с большим вниманием, радостью и восторгом за своего героя слушали родные, друзья и товарищи из совхоза Пахта-Арал.

23 февраля 1944 года, в день Советской Армии, Тулеугали Абдыбеков скончался от ран и был похоронен северо-восточнее станции Насва Ново-Сокольнического района Калининской области. Он был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но его наградили орденом Отечественной войны I степени.

В 1944 году, в день празднования трехлетия 8 Гвардейской дивизии, командование послало в Казахстан делегацию с рапортом о боевых подвигах дивизии. Вместе с делегацией была отправлена и винтовка № 2916 с боевым паспортом на нее, которые ныне хранятся в Центральном Государственном музее РК.