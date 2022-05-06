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Законодательство РК
11:55 06.05.2022

Как в Казахстане будет проходить референдум по поправкам в Конституцию

конституция РК Фото: elbasylibrary.gov.kz
В Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, агитация начнется после назначения референдума и завершится в 00:00 часов 4 июня.

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, будут подписаны акимами не позднее 15 мая – за двадцать дней до начала голосования.

О времени и месте голосования будет известно не позднее 25 мая.

Проведение голосования участковыми комиссиями референдума определено в день голосования с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования. Итоги голосования будут подведены на заседании Центральной комиссии референдума. На подсчет голосов комиссиям предусмотрено два дня. Константин Петров

Сообщение комиссии об итогах республиканского референдума будет опубликовано в течение семи дней после проведения голосования.

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