Назначена дата проведения референдума в Казахстане

В соответствии с п. 1 ст. 91 Конституции Республики Казахстан и со ст. 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» постановляю:

1. Провести 5 июня 2022 года республиканский референдум;

2. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?»;

3. Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий указ и проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»;

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума;

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования.

29 апреля Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.

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4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме». В тот же день он был рассмотрен мажилисменами (98 из 98 депутатов проголосовали за) и направлен в Сенат.

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5 мая депутаты Сената внесли свои предложения в законопроект. В частности, сославшись на решение Конституционного совета, сенаторы внесли поправку, что предметом республиканского референдума может быть обсуждение исключения статуса Первого Президента. По итогам обсуждения они вернули проект закона в Мажилис.

В Мажилисе, рассмотрев предложения сенаторов, решили с ними согласиться. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства. Затем Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме.