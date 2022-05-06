Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:30 06.05.2022

Токаев подписал указ о присвоении воинских и специальных званий

указ, присвоение званий Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов», сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде.

Согласно ему присваиваются:

воинское звание генерал-полковник:

  • Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;

классный чин государственный советник юстиции 1 класса:

  • Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;

воинское звание генерал-лейтенант:

  • Изтлеуову Серику Бахытжановичу,

  • Ильину Юрию Викторовичу;

воинское звание генерал-лейтенант авиации:

  • Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:

  • Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;

специальное звание генерал-лейтенант полиции:

  • Кожаеву Марату Шадетхановичу;

воинское звание генерал-майор:

  • Воронкину Константину Юрьевичу,

  • Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы,

  • Жусупову Сакену Саутбайулы,

  • Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу,

  • Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу,

  • Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу,

  • Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;

воинское звание генерал-майор авиации:

  • Кунурову Руслану Зарлыковичу,

  • Топаеву Нурболату Еркебаевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

  • Абдильманову Марату Мейрхановичу,

  • Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу,

  • Жунусову Танату Рымбековичу,

  • Неталиеву Рустему Бикетовичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

  • Аринову Чингису Сайрановичу,

  • Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу,

  • Исабекову Сакену Саиновичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

  • Адилову Санжару Аскеновичу,

  • Арыстанову Атыгаю Газымбековичу,

  • Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы,

  • Таеву Думану Ашкеновичу,

  • Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

  • Абаеву Ерлану Масгутовичу,

  • Алиханову Марату Тлеукабыловичу,

  • Дауешов Халидулла Зиноллаұлы,

  • Ожарову Ризабеку Каримовичу,

  • Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

высший квалификационный класс 3 категории:

  • Ахметову Мурату Джамбуловичу,

  • Елемесову Женису Фарахатулы,

  • Ергарину Даурену Тлековичу,

  • Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы,

  • Малахову Дмитрию Михайловичу,

  • Раисову Улану Ермухановичу,

  • Утееву Шаттику Тынымбаевичу,

  • Шакенову Денису Владимировичу,

  • Элиманову Жанату Калдыбековичу.

Кроме того, президент Казахстана подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан участников Великой Отечественной войны.

Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову, Ибраиму Сулейменову также присвоен знак особого отличия – Золотая Звезда – и орден «Отан».

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Зеленский рассказал о подготовке «Плана Маршалла» для Украины
06.05.2022
Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ
06.05.2022
Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте
06.05.2022
Девушка попала под колеса авто в Нур-Султане
05.05.2022
Токаев подписал указ о присвоении воинских и специальных званий
06.05.2022
Главная Топ LIVE Все