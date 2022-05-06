Награда нашла героя – подвиг Александра Несмиянова в бою за Турецкий вал

Участник Великой Отечественной войны, герой Александр Александрович Несмиянов родился в 1912 году в Зыряновске Восточно-Казахстанской области.

Будучи капитаном, командиром 1 стрелкового батальона 690 стрелкового полка 126 стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии 2 Гвардейской армии, Александр Несмиянов в бою за Турецкий вал 3 ноября 1943 года проявил исключительное мужество и героизм.

Несмотря на шквальный огонь противника, когда на каждом метре сыпались десятки мин и снарядов, боец Александр поднял в атаку батальон, первый ринулся в бой, увлекая за собой своих бойцов. Быстро преодолев град огня противника, он овладел участком Турецкого вала. Командир Бродский, архивный документ от 7 ноября 1943 года

В неравном бою были уничтожены две автоматические пушки противника, пять минометов 81 мм и более 150 солдат и офицеров противника. Ворвавшись на вал первым, Александр Несмиянов в схватке один против 20 фашистов уничтожил из автомата 13 фашистов, остальных обратил в бегство.

Как свидетельствуют архивные документы, казахстанец Александр Несмиянов был представлен к званию Героя Советского Союза трижды и трижды ему было отказано. Его наградили орденом Кутузова III степени.