За последствия коммунальных аварий в Алматы СК «Евразия» выплатила свыше 19 млн тенге

В связи с этим ежегодная реконструкция не превышает 0,2-2% теплотрасс города. Для покрытия убытков от потенциальных аварий теплоэнергетическое предприятие, обеспечивающее теплоснабжение потребителей на территории города, приобрело полис гражданско-правовой ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц у СК «Евразия».

СК «Евразия» совершила несколько выплат по этому договору.

Первый страховой случай произошел в октябре 2020 года — крупная авария коммунальных сетей в микрорайоне Самал-2, в результате которой был причинен ущерб медицинскому центру. СК «Евразия» выплатила клинике свыше 1,1 млн тенге. От порыва труб серьезно пострадали и многоквартирные дома. Страховая компания возместила ущерб частным собственникам на сумму, превышающую 10,4 млн тенге.

Второй страховой случай произошел в ноябре 2020 года. Дома в квадрате улиц Сатпаева – Жарокова – Жандосова – Розыбакиева оказались затопленными из-за аварии инженерных сетей. Был нанесен урон физическим и юридическим лицам. Были повреждены мебель, бытовая и оргтехника, оборудование. Помещения нуждались в восстановительном ремонте. После проведения необходимых процедур СК «Евразия» осуществила выплату пострадавшим на сумму свыше 7,6 млн тенге.

Жизнь, как известно, непредсказуема, и даже при самом профессиональном подходе к ведению бизнеса может возникнуть ситуация, при которой ваша компания нанесет ущерб другой стороне. Предупредить риск отвлечения капитала на урегулирование спорных моментов можно, заключив договор страхования гражданско-правовой ответственности за причинение ущерба третьим лицам. Сегодня СК «Евразия» предлагает бизнесу пять видов страхования гражданско-правовой ответственности. Наши полисы компенсируют убытки по претензиям третьих лиц, связанных с повреждением или уничтожением имущества. В опции страховых договоров также включено возмещение ущерба при утрате трудоспособности, телесных повреждениях и даже смерти. За первый квартал 2021 года по данному виду страхования СК «Евразия» выплатила более 92 млн тенге. Директор Департамента рекламы и PR СК «Евразия» Алина Тойганбаева

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