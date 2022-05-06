В Шымкенте пройдут престижные соревнования по теннису

По данным пресс-службы ФТК, на кортах Национального теннисного центра с 8 по 14 и с 15 по 21 мая пройдут два турнира подряд: Beeline Challenger 80 и BeeTV 80 Challenger.

Общий призовой фонд турниров составляет свыше $106 тысяч.

Соревноваться в теннисе в Шымкент приедут игроки из Топ-300 мирового рейтинга.

Участие в Челленджере в Шымкенте подтвердили: нидерландец Робин Хаасе – финалист турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2013), победитель девяти турниров ATP (из них два в одиночном разряде), бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге; Алтуг Челикбилек, первая ракетка Турции, в прошлом году он выиграл два Челленджера в одиночке; Виктор Дурасович, вторая ракетка Норвегии и многие другие.

Казахстан представят Дмитрий Попко, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, Достанбек Ташбулатов, Григорий Ломакин и другие.

Фото: пресс-службы ФТК

Напомним, челленджеры в Шымкенте проводятся с 2017 года и считаются одними из самых престижных в Казахстане среди игроков-профессионалов. Победителями одиночного разряда становились: первая ракетка Литвы Ричардас Беранкис (2017 г.), немец Янник Ханфман (2018) и дважды словак Андрей Мартин (2018, 2019).

Фото: пресс-службы ФТК

Генеральный спонсор турниров – ForteBank. Поддержку также окажет благотворительный фонд Серика Тульбасова – мецената, который поддерживает спорт, культуру, медицину и образование.

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский отметил, что соревнования будут способствовать дальнейшему развитию и популяризации тенниса в регионе.

Фото: пресс-службы ФТК

Проведение Челленджера в Шымкенте является доброй традицией, мы делали праздник тенниса в этом славном городе три года подряд – с 2017 по 2019 год. Потом по причине пандемии в 2020 году не смогли провести, а в прошлом году турнир прошел в Алматы. В этом году жители и гости третьего мегаполиса страны вновь смогут посмотреть топовый теннис. Шымкент – один из самых приоритетных регионов, здесь большие теннисные традиции, мощнейшая теннисная база, которая признана Азиатской федерацией тенниса в качестве регионального теннисного центра. Кроме того, в НТЦ (Национальный теннисный центр. – Прим.) была проведена большая работа по реконструкции, построили кампусы для проживания, административные блоки. Сейчас в центре шесть крытых кортов, а в прошлом году построили еще два открытых корта. В совокупности это уже 18 открытых кортов. Таким образом, созданы все условия для проведения международных турниров всех возрастов. В этом году на турнире большие надежды возлагаем на наших молодых игроков. Юрий Польский