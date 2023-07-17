В Астане пройдут международные турниры

С 23 июля по 6 августа в Астане в рамках "Кубка президента" на кортах Национального теннисного центра состоятся международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour, сообщает Zakon.kz.

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На этих соревнованиях Казахстан будут представлять: Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Максим Батютенко, Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова, Сандугаш Кенжибаева и другие. Турнир имеет высокий статус – в свое время здесь выступали теннисисты, которые в настоящее время входят в Топ-50 мирового рейтинга: Даниил Медведев (ATP №1), Андрей Рублев (ATP №8), Карен Хачанов (ATP №22), Миомир Кецманович (ATP № 30), Себастьян Корда (ATP № 46), Макс Перселл и многие другие. "Кубок президента" был и остается стартовой площадкой для теннисистов.

Фото: ktf.kz

"Кубок президента" (англ. President's Cup) – ежегодный профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках женского тура и ATP в рамках тура ATP Challenger в городе Астана. "Кубок Президента" проводится с 1991 года и считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане среди профессионалов (мужчин и женщин). Впервые соревнование приобрело статус международного в 2007 году. В разные годы победителями турнира становились: казахстанцы Михаил Кукушкин и Андрей Голубев, украинец Илья Марченко, австриец Себастьян Оффнер, капитан сборной Германии Райнер Шуттлер, чемпион Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос" хорват Иван Додиг, победительница двух турниров "Большого шлема" в парном разряде китаянка Чжан Шуай (7-я ракетка мира в паре) и многие другие.

Ранее был представлен видеообзор финальных матчей в парных разрядах.