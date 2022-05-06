Как легально приобрести криптовалюту в Казахстане

Правовой статус криптовалют существенно различается в разных странах, до сих пор не принято однозначного решения по поводу новой валюты. Так, некоторые страны прямо разрешают использование и торговлю криптовалютой, другие – напротив, запретили или ограничили ее оборот.

В Казахстане же, как и в России, криптовалюта имеет спорный правовой статус, поскольку ее можно добывать, но нельзя производить финансовые операции с ней.

Правовой статус криптовалюты в РК

Так, статус криптовалюты определен в Гражданском кодексе РК и законе «Об информатизации».

В статье 115 Гражданского кодекса РК указывается, что к имущественным благам и правам (имуществу) относятся среди прочего цифровые активы. То есть криптовалюта является имуществом в понимании законодателя республики.

Кроме того, в кодексе определено, что финансовыми инструментами являются деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другого.

В свою очередь закон «Об информатизации» предусматривает понятие, виды и особенности оборота цифровых активов.

Так, статья 1 определяет, что цифровым активом является имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым инструментом, а также электронно-цифровая форма удостоверения имущественных прав.

Между тем статья 33-1 устанавливает, что цифровой актив не является средством платежа.

В этой связи можно сделать вывод, что законодательно цифровая валюта не является платежным средством и не может быть использована при финансовых сделках.

Вместе с тем эта же статья закона определяет два вида цифровых активов:

Обеспеченный цифровой актив: это цифровой токен и другие цифровые активы, являющиеся цифровым средством имущественных прав на товары или услуги, предоставляемые лицом, выпустившим обеспеченный цифровой актив. При этом виды обеспеченных цифровых активов, а также перечень прав на цифровые токены устанавливаются лицом, его выпускающим.

Необеспеченный цифровой актив: это цифровые токены, полученные как вознаграждение за участие в поддержании консенсуса в блокчейне.

Основным различием между обеспеченным и необеспеченными цифровыми активами является удостоверение имущественных прав на цифровой актив.

К примеру, в обеспеченном цифровом активе должен быть указан его владелец и права владельца, а также привязанность к цене определенного реального актива. Такими цифровыми активами могут выступать стейблкойны Tether, TrueUSD, Paxos и другие.

В случае необеспеченных цифровых активов майнеру предоставляется цифровой токен за участие в майнинге криптовалюты. Однако при этом не указывается его владелец и права владельца, цена такой криптовалюты зависит от многих внешних факторов. Яркими примерами необеспеченных цифровых активов являются Bitcoin, Ripple, Ethereum и другие.

Таким образом, можно сделать вывод, что согласно закону «Об информатизации», выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории республики запрещен. Исключение составляет криптобиржа на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), где участники рынка — юридические лица — имеют право торговать криптовалютой.

В частности, согласно правилам разрешенных рыночных институтов (Authorised Market Institution Rules – AMI) разрешена деятельность Площадки по торговле цифровыми активами (Digital Asset Trading Facility – DATF), которая лицензируется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA).

Правила определяют следующие основные требования к DATF:

прозрачные и недискриминационные правила и процедуры для обеспечения справедливой и упорядоченной торговли цифровыми активами; объективные критерии, регулирующие доступ к площадке; объективные и прозрачные критерии определения инвестиций, которыми можно торговать на площадке; адекватные технологические ресурсы.

При этом DATF должен бесплатно и в свободном доступе предоставлять данные, касающиеся качества выполнения транзакций на площадке по торговле цифровыми активами не реже одного раза в год. Отчеты должны включать сведения о цене, затратах, скорости и вероятности исполнения по каждому отдельному цифровому активу.

Правила также определяют основные требования к DATF в части допуска цифровых активов к торговле.

Так, например, торговлю цифровым активом на DATF может осуществлять производитель цифрового актива либо его доверенное лицо. Также цифровой актив может торговаться на площадке по инициативе самого DATF.

Однако, стоит отметить, что перед допуском цифрового актива к торговле DATF должен убедиться в том, что цифровой актив соответствует требованиям правил торговли и получить утверждение от AFSA.

Заметим, что при указанных операциях необходимо соблюдать политику по кибербезопасности, которую предстоит разработать, и соблюдать DATF.

В политике по кибербезопасности должны быть урегулированы следующие вопросы:

информационная безопасность;

управление данными и их классификация;

контроль доступа;

планирование и ресурсы для обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления;

планирование мощностей и производительности;

системные операции и проблемы с доступностью;

безопасность систем и сетей;

разработка систем и приложений и обеспечение качества;

физическая безопасность и экологический контроль;

конфиденциальность данных клиентов;

управление поставщиками и сторонними поставщиками услуг;

реакция на инцидент.

Одновременно с информационной безопасностью существуют количественные ограничения при торговле клиентами в DATF. Так, клиент может инвестировать в криптовалюту только в следующих объемах:

до 1000 долларов в месяц без предоставления подтверждения дохода; активов до 10% годового дохода или 5% от общего благосостояния на общую сумму не более 100 000 долларов при условии подтверждения дохода или активов, в зависимости от того, что меньше.

На 29 апреля 2022 года на площадке МФЦА зарегистрированы пять компаний в качестве DATF.

Вместе с тем недавно Агентство РК по регулированию и развитию финрынка заявило о том, что планируется запустить пилотный проект по функционированию криптобирж на площадке финцентра во взаимодействии с казахстанскими банками и государственными органами.

В связи с чем Агентство разработало изменения в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденные Нацбанком. В рамках пилота разрешается открытие банковского счета для обслуживания операций клиентов DATF.

Таким образом, следует отметить, что юрисдикция МФЦА, как и в целом Казахстан, только в начале пути по сбору опыта и практики в развитии криптоиндустрии. Остается открытым вопрос по участию физических и юридических лиц в торговле DATF.

Цифровой тенге

В 2021 году Национальный банк представил Пилотный проект по внедрению «цифрового тенге», который является обязательством Нацбанка, эмитируемым в электронной форме, который будет распространяться в рамках двухуровневой финансовой архитектуры совместно с участниками рынка.

Иными словами, цифровой тенге является дополнительной формой национальной валюты тенге, который равнозначен на рынке наличной и безналичной формам тенге.

Отличительной особенностью цифрового тенге является наличие известного и единственного эмитента в лице Нацбанка и установление официального курса.

Между тем стейблкоины и криптовалюты при схожести технологических подходов имеют различия, такие как отсутствие единого эмитента, который мог бы гарантировать защиту интересов граждан, и их стоимость подвержена колебаниям.

Как сообщал Нацбанк, основными целями пилотного проекта на 2021 год была проверка жизнеспособности концепции цифрового тенге и подтверждение его технологической реализуемости розничной платформы на базе технологии распределенного реестра.

Однако на 29 апреля 2022 года Нацбанк так и не принял окончательного решения по внедрению цифрового тенге. В этом году совместно с участниками рынка проводится работа над расширением технологического прототипа платформы, количественными экономическими исследованиями и оценкой регуляторных аспектов.

Лицензируемый вид

Резюмируя изложенное, следует отметить, что криптовалюты в Казахстане признаны в качестве цифровых активов, приравненных к имуществу. Цифровой майнинг разрешен в уведомительном порядке и возможно скоро будет переведен в лицензируемый вид деятельности.

Более того, быстрое развитие криптоиндустрии может привести в скором времени к признанию криптовалюты в качестве платежного средства в стране.

Первые шаги в данном направлении уже предприняты в рамках Международного финансового центра «Астана». Однако зарегистрированные в качестве DATF компании в МФЦА несущественно активны в привлечении клиентов на свои биржи и пока не разместили публично правила торговли на биржах.