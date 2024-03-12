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Астанчанин заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил реальный срок

Астана, приговор, обмен криптовалюты, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 15:42 Фото: Zakon.kz
В Астане к реальному сроку приговорили мужчину, занимавшегося майнингом криптовалюты, сообщает Zakon.kz.
"Приговором суда житель города осужден к 2,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты", – сообщили в прокуратуре Астаны. 

По данным ведомства, осужденный осуществлял деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные деньги. И в течение шести месяцев извлек незаконный доход в размере 342,8 млн тенге. По иску прокурора с осужденного взыскали в пользу государства эту сумму. 

Приговор вступил в законную силу.

11 марта стало известно, что популярная криптовалюта Bitcoin продолжает бить рекорды по стоимости. 

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