Астанчанин заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил реальный срок

В Астане к реальному сроку приговорили мужчину, занимавшегося майнингом криптовалюты, сообщает Zakon.kz.

"Приговором суда житель города осужден к 2,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты", – сообщили в прокуратуре Астаны.

По данным ведомства, осужденный осуществлял деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные деньги. И в течение шести месяцев извлек незаконный доход в размере 342,8 млн тенге. По иску прокурора с осужденного взыскали в пользу государства эту сумму.

Приговор вступил в законную силу.

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