Алматинка Кристина Овчинникова стала лучшей на Фестивале легкой атлетики

Казахстанская легкоатлетка, участница Олимпийских игр Токио-2020 Кристина Овчинникова заняла первое место в прыжках в высоту с результатом 1.90 м.

21-летняя спортсменка была одной из самых молодых олимпийцев Казахстана в Токио. Она хорошо проявила себя на турнирах в Турции и Беларуси, где завоевала «бронзу» и «серебро», соответственно.

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