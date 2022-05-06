14:31 06.05.2022
Алматинка Кристина Овчинникова стала лучшей на Фестивале легкой атлетики
Фото: Instagram/trackandfield.kz
Казахстанская прыгунья в высоту Кристина Овчинникова стала победителем международных соревнований в Бишкеке (Кыргызстан). Она не имела себе равных на Фестивале легкой атлетики, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская легкоатлетка, участница Олимпийских игр Токио-2020 Кристина Овчинникова заняла первое место в прыжках в высоту с результатом 1.90 м.
21-летняя спортсменка была одной из самых молодых олимпийцев Казахстана в Токио. Она хорошо проявила себя на турнирах в Турции и Беларуси, где завоевала «бронзу» и «серебро», соответственно.
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