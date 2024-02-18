Казахстанец стал чемпионом Азии по легкой атлетике

Давид Ефремов стал победителем континентального первенства чемпионата Азии в Тегеране (Иран) по легкой атлетике в помещении, сообщает Zakon.kz.

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В финале бега на 60 метров с барьерами он пробежал дистанцию за 7.60 секунды.

В целом, команда Казахстана по легкой атлетике завоевала три медали в первый день чемпионата.

Также Иван Иванов завоевал "серебро" в толкании ядра с результатом 19,08.

Аяна Болатбеккызы завоевала "бронзу" в беге на 1500 метров (4:37.20).

Также казахстанцы стартовали с побед на ЧМ по пинг-понгу.