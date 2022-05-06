В Казахстане начали действовать новые нормы по развитию конкуренции

Как пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, теперь новые нормы госрегулирования будут оцениваться уполномоченными органами до их ввода в действие с точки зрения воздействия на конкуренцию.

Под оценкой воздействия на конкуренцию понимается процесс анализа регуляторных актов, направленный на достижение двух целей:

выявление норм, без необходимости препятствующих конкуренции; оказание помощи в их пересмотре.

Данная практика является международной, позволит корректировать отраслевую политику с учетом ее возможного влияния на конкуренцию. Если результаты оценки будут указывать на возможность ухудшения состояния конкурентной среды, уполномоченному органу придется найти наименее антиконкурентную альтернативу. АЗРК

Вместе с тем АЗРК будет рассматривать результаты оценки воздействия на конкуренцию и давать заключение о соблюдении регулирующими госорганами установленных процедур.