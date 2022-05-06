Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:43 06.05.2022

В Казахстане начали действовать новые нормы по развитию конкуренции

закон по развитию и защите конкуренции Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане с 1 мая 2022 года вступили в силу нормы закона по развитию конкуренции по проведению оценки воздействия на конкуренцию, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, теперь новые нормы госрегулирования будут оцениваться уполномоченными органами до их ввода в действие с точки зрения воздействия на конкуренцию.

Под оценкой воздействия на конкуренцию понимается процесс анализа регуляторных актов, направленный на достижение двух целей:

  1. выявление норм, без необходимости препятствующих конкуренции;

  2. оказание помощи в их пересмотре.

Данная практика является международной, позволит корректировать отраслевую политику с учетом ее возможного влияния на конкуренцию. Если результаты оценки будут указывать на возможность ухудшения состояния конкурентной среды, уполномоченному органу придется найти наименее антиконкурентную альтернативу.АЗРК

Вместе с тем АЗРК будет рассматривать результаты оценки воздействия на конкуренцию и давать заключение о соблюдении регулирующими госорганами установленных процедур.

Лариса Черненко
Казахстан
Зеленский рассказал о подготовке «Плана Маршалла» для Украины
06.05.2022
Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ
06.05.2022
Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте
06.05.2022
Девушка попала под колеса авто в Нур-Султане
05.05.2022
Токаев подписал указ о присвоении воинских и специальных званий
06.05.2022
Главная Топ LIVE Все