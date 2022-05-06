14:43 06.05.2022
В Казахстане начали действовать новые нормы по развитию конкуренции
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане с 1 мая 2022 года вступили в силу нормы закона по развитию конкуренции по проведению оценки воздействия на конкуренцию, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, теперь новые нормы госрегулирования будут оцениваться уполномоченными органами до их ввода в действие с точки зрения воздействия на конкуренцию.
Под оценкой воздействия на конкуренцию понимается процесс анализа регуляторных актов, направленный на достижение двух целей:
выявление норм, без необходимости препятствующих конкуренции;
оказание помощи в их пересмотре.
Данная практика является международной, позволит корректировать отраслевую политику с учетом ее возможного влияния на конкуренцию. Если результаты оценки будут указывать на возможность ухудшения состояния конкурентной среды, уполномоченному органу придется найти наименее антиконкурентную альтернативу.АЗРК
Вместе с тем АЗРК будет рассматривать результаты оценки воздействия на конкуренцию и давать заключение о соблюдении регулирующими госорганами установленных процедур.