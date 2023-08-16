Повлияют ли новые требования к бизнесу на состояние конкуренции, будет проверять АЗРК

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции приказом от 10 августа 2023 года утвердил Правила проведения оценки воздействия на конкуренцию, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок проведения оценки воздействия на конкуренцию в отношении вводимых регуляторных инструментов и (или) требований.

При этом под регуляторным инструментом понимают средства обеспечения обязательных для исполнения субъектами предпринимательства требований, предусмотренные статьей 81 Предпринимательского кодекса.

Согласно данной статье к регуляторным инструментам относятся:

разрешительный или уведомительный порядок осуществления субъектами предпринимательства отдельных видов деятельности или действий (операций);

государственный контроль и надзор;

установление законами РК ответственности субъектов предпринимательства;

информационные инструменты;

саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии) в саморегулируемой организации.

Иными словами, документ принят для того, чтобы АЗРК могло установить, не повлияют ли планируемые для регулирования предпринимательской деятельности нормативные правовые акты на состояние конкурентной среды.

Для проведения оценки воздействия на конкуренцию орган-разработчик направляет антимонопольному органу проект соответствующего нормативного правового акта с приложением общей информации.

Целями оценки воздействия на конкуренцию являются:

недопущение ограничения или устранения конкуренции;

повышение эффективности функционирования товарных рынков;

ограничение участия государства в предпринимательской деятельности;

сокращение избыточного государственного регулирования.

Срок проведения оценки составляет 15 рабочих дней. Однако в случае необходимости проведения углубленной оценки воздействия на конкуренцию указанный срок может быть продлен, не более одного раза и на срок 15 рабочих дней.

Процедура проведения оценки воздействия на конкуренцию антимонопольным органом включает следующие этапы: проведение первичной оценки воздействия на конкуренцию;

проведение углубленной оценки воздействия на конкуренцию;

заполнение аналитической формы оценки воздействия на конкуренцию;

направление аналитической формы оценки воздействия на конкуренцию органу-разработчику.

Порядок проведения оценки воздействия на конкуренцию

До начала проведения оценки воздействия следует определить цель предлагаемого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования.

Как только цель предлагаемого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования в отношении субъектов предпринимательства будет определена требуется установить окажет ли предлагаемый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства воздействие на состояние конкурентной среды на товарном рынке.

Для установления воздействия предлагаемого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования на состояние конкурентной среды на товарном рынке необходимо ответить на 4 вопроса:

Ограничит ли предлагаемый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства прямо или косвенно количество или круг субъектов рынка?

Ограничит ли предлагаемый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства способность субъектов рынка конкурировать?

Ограничит ли предлагаемый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства стимулы субъектов рынка к активной конкуренции?

Ограничит ли предлагаемый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства выбор и информацию, доступные потребителям?

В случае отсутствия вопросов, затрагивающих конкуренцию, антимонопольный орган направляет органу-разработчику письмо о том, что проект нормативного акта не требует проведения оценки воздействия на конкуренцию.

Когда нужна углубленная оценка воздействия на конкуренцию

Антимонопольный орган проводит углубленную оценку воздействия на конкуренцию, если предлагаемым регулированием:

прямо или косвенно ограничивается количество или круг субъектов рынка;

ограничивается способность субъектов рынка конкурировать;

ограничиваются стимулы субъектов рынка к активной конкуренции;

ограничивается выбор и информация, доступные потребителям.

Углубленная оценка воздействия на конкуренцию проводится следующим образом:

определение соответствующего товарного рынка (включая товарные, географические границы);

установление исходных условий (характеристика товара, оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке);

рассмотрение альтернативных вариантов регулирования.

В случае, когда предложение может негативно повлиять на конкуренцию на соответствующем товарном рынке, орган-разработчик представляет альтернативные варианты регулирования, которые позволят достичь той же цели, но с меньшими негативными последствиями для конкуренции.

Если это невозможно, орган-разработчик представляет мотивированное обоснование.

Для получения более точного представления о том, какое влияние регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточение регулирование окажет на субъектов регулирования и (или) их потребителей может проводиться опрос заинтересованных лиц.

Выводы антимонопольного органа по итогам углубленной оценки воздействия указываются в аналитической форме оценки воздействия на конкуренцию.

Аналитическая форма (заключение антимонопольного органа) является обязательным приложением к результатам анализа регуляторного воздействия, направляемым в уполномоченный орган по предпринимательству.

Приказ вводится в действие 26 августа 2023 года.