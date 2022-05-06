15:05 06.05.2022
Азиатские игры-2022 перенесли на неопределенный срок
Фото: Instagram/ag2022official
6 мая в Ташкенте на заседании Исполкома Олимпийского совета Азии вынесено решение о переносе летних Азиатских игр 2022 года на неопределенный срок, сообщает Zakon.kz.
Летние Азиатские игры 2022 года, которые должны были пройти с 10 по 25 сентября в Ханчжоу (КНР), отложены на неопределенный срок, передает Олимпийский Совет Азии.
О новых сроках будет сообщено позднее.
Оргкомитет Азиатских игр в Ханчжоу очень хорошо подготовился к проведению Игр в запланированные сроки, несмотря на глобальные проблемы. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации с пандемией и масштабом Игр.Пресс-служба Олимпийского Совета Азии
Название и эмблема 19 Азиатских игр останутся неизменными, и благодаря совместным усилиям Игры пройдут успешно, говорится в заявлении Олимпийского Совета Азии.
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