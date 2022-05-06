Азиатские игры-2022 перенесли на неопределенный срок

Летние Азиатские игры 2022 года, которые должны были пройти с 10 по 25 сентября в Ханчжоу (КНР), отложены на неопределенный срок, передает Олимпийский Совет Азии.

О новых сроках будет сообщено позднее.

Оргкомитет Азиатских игр в Ханчжоу очень хорошо подготовился к проведению Игр в запланированные сроки, несмотря на глобальные проблемы. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации с пандемией и масштабом Игр. Пресс-служба Олимпийского Совета Азии

Название и эмблема 19 Азиатских игр останутся неизменными, и благодаря совместным усилиям Игры пройдут успешно, говорится в заявлении Олимпийского Совета Азии.

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