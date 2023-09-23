Кулибаев принял участие в открытии Азиатских игр-2022 в Ханчжоу

Президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев принял участие в церемонии открытия летних Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Церемония состоялась 23 сентября 2023 года на стадионе "Большой лотос". Азиатские игры открыл лично глава КНР Син Цзиньпин, сообщает Zakon.kz.

Делегацию Казахстана возглавили знаменосец Асланбек Шымбергенов и Надежда Дубовицкая.



Тимур Кулибаев отметил, что Азиатские игры являются важнейшим событием для всего континента, к которому приковано большое внимание со стороны спортивного сообщества.

"Китайская Народная Республика проводит уже третье масштабное соревнование подряд после зимних Олимпийских игр в Пекине и летней Всемирной Универсиады в Чэнду. Это говорит о том, какое огромное внимание уделяет Китай развитию спорта на всех уровнях". Тимур Кулибаев

Кулибаев также оценил уровень организации церемонии открытия летних Азиатских игр-2022, отметив, что организаторы использовали современные технологии и последние технические новшества.

"Это сделало торжественное мероприятие уникальным и красочным. Казахстанская делегация традиционно продемонстрировала сплоченность, дружелюбие и решимость на пути к победам!" – поделился впечатлениями президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев.

Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. В общей сложности на Азиаде будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине. Впервые Азиатские игры были проведены в 1951 году в Дели (Индия).

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