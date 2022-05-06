У Эквадора могут забрать путевку на Чемпионат мира по футболу в Катаре

Федерация футбола Чили обратилась в Дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы разобраться в инциденте с защитником эквадорской «Барселоны» Байроном Кастильо. Чилийцы утверждают, что футболист выступал за сборную Эквадора, имея фальшивое свидетельство о рождении и поддельное гражданство, передает The New York Times.

Также чилийская сторона заявляет, что у них имеются доказательства факта рождения Кастильо не в Эквадоре, а в Колумбии, при этом игрок на три года старше, чем указано в его документах. Чили требует присудить Эквадору технические поражения во всех восьми матчах с участием данного футболиста в отборочном турнире ЧМ-2022.

Фото: Instagram/fifaworldcup

В случае, если ФИФА выполнит выдвинутые требования, сборная Чили поднимется в турнирной таблице отборочной стадии на четвертое место и займет место Эквадора в финальной части Чемпионата мира.

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