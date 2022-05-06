Рядом с EXPO сдан новый жилой квартал

Квартал Nexpo City состоит из шести блоков комфорт-класса с этажностью 9, 10 и 15 уровней и подземным паркингом. Дворовая территория дома находится на уровне земли, здесь предусмотрена тихая зона: беседки, скамейки и лавочки. Детские игровые площадки и спортивное поле, согласно новым стандартам застройщика, будут выведены на территорию playhub’а.

Фото: BI Group

Сегодня с радостью передаем чипы от квартир собственникам жилья в 10-этажных блоках. На проекте применили много интересных решений. В качестве фасада мы использовали фиброцементные панели, а на первых двух этажах – клинкерный кирпич. Высота потолков в квартирах составляет три метра, дверных проемов – 2,3 м, окон 2,1 – м. В коммерческих помещениях предусмотрены потолки высотой пять метров, в некоторых имеются вторые и третьи уровни, а также сквозной выход. Шумоизоляцию обеспечивают межквартирные перегородки из керамического кирпича и толщина стен в 25 см. Алмас Кожахмет, менеджер счастья

Фото: BI Group

По проекту столичного акимата вдоль бигвилля Nexpo появится сквер, который будет начинаться у проекта Nexpo Classic по пр. Кабанбай батыра и приведет к кварталу Nexpo Union. Аллею украсят более 2000 зеленых насаждений, посадку которых осуществит, в том числе, BI Group. В парке будут созданы игровые зоны из эко-мафов, беговые и велодорожки.

Фото: BI Group

Сегодня для нашей семьи долгожданное событие, мы получили ключи от своей первой квартиры в столице. Нам очень нравится этот район, из окон видны главные достопримечательности города. Благодарим строителей, которые создали наш дом и которые были всегда на связи с нами, - говорит Камила, собственница квартиры в Nexpo City.

Фото: BI Group

В завершенной очереди еще есть доступные к продаже квартиры. Чтобы получить информацию по ценам и способам приобретения, звоните по номеру «360» (с мобильного бесплатно) или приходите в отделы продаж BI Group.