В Алматы открылся крупнейший бетонный скейтпарк в Центральной Азии

Сегодня, 29 апреля, в самом сердце южной столицы Казахстана появился новый центр притяжения представителей уличных видов спорта – Gorilla Golden Square, один из крупнейших бетонных скейтпарков Центральной Азии.

По случаю открытия площадки организаторы провели зрелищные соревнования по скейтбордингу, кик-скутеру и BMX. В реконструкцию скейтпарка было инвестировано более 85 млн тенге.

Фото: Gorilla Asia

Примечательно, что спортивная локация площадью более 1 200 кв. м. сделана с уважением к уличной культуре и активному образу жизни. Как уже отмечалось выше, в честь открытия скейтпарка организаторы провели двухдневные соревнования по скейтбордингу, кик-скутеру и BMX. Приглашение судейского состава из числа именитых спортсменов задало высокий стандарт спортивному празднику и вдохновило лучших райдеров города на демонстрацию стильных, зрелищных и уникальных трюков.

Фото: Gorilla Asia

Каждый соревновательный день спортивных состязаний был наполнен яркими трюками, драйвом и, конечно, позитивными эмоциями. Райдеры выкладывались на полную, демонстрируя мастерство, характер и уникальный стиль катания. Таким образом, спорт, культура и энергия улиц слились в одно целое.

Такого рода парки становятся все более популярными в больших мегаполисах мира, т. к. помогают решать задачи развития городской инфраструктуры и вовлеченности населения в занятия спортом. Более того, такие площадки становятся местом притяжения молодежи.

"Парк такого уровня – это мечта для каждого райдера. Здесь продумано все – от покрытия до атмосферы, с детальным пониманием того, что нужно уличному спорту. Сегодня каждый из спортсменов продемонстрировал свое мастерство, объединившись в настоящее профессиональное сообщество. Теперь это наш главный спот, где можно кататься, учиться, проводить соревнования и собираться с единомышленниками", – делится впечатлениями Назар Назаров, участник в категории BMX (велосипед).

Стоит добавить, что в прошлом году было открыто уникальное пространство для активного отдыха – Gorilla Under Bridge, которое объединяет в себе баскетбольное поле и скейтпарк. Эта локация стала первым реализованным проектом бренда Gorilla Energy для любителей спортивного досуга и отдыха в Алматы.

Фото: Gorilla Asia

"Ежегодно мы инвестируем более 300 млн тенге в функционирование спортивных площадок. Эти средства выделяются не только на строительство новых, но и на поддержание в пригодном состоянии уже имеющихся локаций. Поддержка активного спорта, а также развитие городских пространств является одной из главных составляющих стратегии ведения бизнеса нашей компании. Мы всецело поддерживаем культурно-социальные инициативы страны и рады возможности осуществлять значимые проекты для города. Спасибо акимату Алмалинского района города Алматы за всестороннюю помощь и поддержку. Уверен, что благодаря такого рода проектам наш любимый город станет еще лучше", – комментирует Дмитро Яковцев, генеральный директор Gorilla Asia.

В ближайших планах – открытие аналогичного скейтпарка в Алматинской области и строительство еще одной спортивной площадки в Астане.