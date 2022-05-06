Cколько казахстанцев должно участвовать в референдуме – ответ Центризбиркома

Для того чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список для участия в референдуме. Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

Ранее он сообщил, что по состоянию на 1 апреля в реестр избирателей включены 11 695 439 граждан.

Уже сегодня имеется основа для составления списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, в который нужно внести точечные корректировки, связанные с динамикой миграции граждан за апрель-май и учетом поданных гражданами заявлений. Константин Петров

Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова в свою очередь сообщила, что дополнительно в рамках информирования Центральной комиссией референдума совместно с уполномоченным органом в сфере цифровизации прорабатывается вопрос SMS-рассылки.

В SMS-рассылке казахстанцам будет предложено проверить себя в списках граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.