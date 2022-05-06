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Законодательство РК
16:50 06.05.2022

Компания из Казахстана первой в СНГ разместила долларовые облигации с начала конфликта в Украине

долларовые облигации, СНГ Фото: pixabay
Банк развития Казахстана, дочерняя структура холдинга «Байтерек», 5 мая успешно разместил на Венской бирже и Казахстанской фондовой бирже облигации на сумму в 500 млн долларов. Ставка по ценным бумагам, номинированным в долларах, составляет 5,75%, а срок обращения – три года.

Как пишут СМИ, это размещение стало первым на пространстве Содружества Независимых Государств с февраля, после обострения геополитической обстановки в мире.

При этом фон для размещения бондов был сложным: международные финансовые рынки были в ожидании повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки.

Но, несмотря на это, облигации были успешно размещены, что говорит о сохранении привлекательности Банка развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

Отметим, что БРК разместил облигации вместе с тендерным предложением по своим существующим облигациям, у которых срок погашения в декабре.

Тендерным агентом по размещению выступил Kroll Issuer Services Limited, а менеджерами совместных дилером – JPMorgan Securities PLC, Citigroup Global Markets Limited, АО Halyk Finance и MUFG Securities EMA Plc.

Напомним, в марте 2022 года Fitch Ratings подтвердило рейтинг БРК на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Анастасия Московчук
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