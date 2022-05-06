Компания из Казахстана первой в СНГ разместила долларовые облигации с начала конфликта в Украине

Как пишут СМИ, это размещение стало первым на пространстве Содружества Независимых Государств с февраля, после обострения геополитической обстановки в мире.

При этом фон для размещения бондов был сложным: международные финансовые рынки были в ожидании повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки.

Но, несмотря на это, облигации были успешно размещены, что говорит о сохранении привлекательности Банка развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

Отметим, что БРК разместил облигации вместе с тендерным предложением по своим существующим облигациям, у которых срок погашения в декабре.

Тендерным агентом по размещению выступил Kroll Issuer Services Limited, а менеджерами совместных дилером – JPMorgan Securities PLC, Citigroup Global Markets Limited, АО Halyk Finance и MUFG Securities EMA Plc.

Напомним, в марте 2022 года Fitch Ratings подтвердило рейтинг БРК на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.