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Экономика и бизнес

Холдинг "Байтерек" разместил дебютный выпуск еврооблигаций

Холдинг Байтерек, Байтерек, облигации, акции, финансы, экономика, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 16:41 Фото: пресс-служба Холдинга "Байтерек"
29 апреля Национальный управляющий холдинг "Байтерек" разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов. Срок обращения ценных бумаг – 3 года, а купонная ставка зафиксирована на уровне 5,45%, сообщает prosud.kz.

О запуске нового выпуска объявили 24 апреля, после чего холдинг провел маркетинговую кампанию, ориентированную на инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии.

"Значительный интерес со стороны крупных инвесторов свидетельствует о высоком уровне доверия и спроса на бумаги холдинга как со стороны локальных, так и международных участников рынка. Несмотря на высокую волатильность, наблюдавшуюся на рынках, холдинг эффективно воспользовался улучшением рыночной конъюнктуры. После объявления о выпуске мы провели переговоры с 30 инвесторами. 29 апреля была открыта книга заявок с первоначальным ориентиром доходности в 6%. В результате высокого спроса (более 1 млрд долларов США) окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%".Глава холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин

Распределение размещенных облигаций по регионам выглядит следующим образом: 56,1% пришлось на инвесторов из США, 18,2% – из Европы, 11,1% – из Великобритании, 8% – из Казахстана и 6,6% – из стран Ближнего Востока и Азии.

Выпуск стал первым для эмитентов из региона СНГ после введения США торговых тарифов в начале апреля текущего года и заложил основу для будущих выпусков еврооблигаций как самого холдинга, так и других эмитентов из Казахстана и всего региона СНГ.

Это позволит холдингу укрепить свои позиции на международном рынке капитала, диверсифицировать валютные риски и расширить инвестиционные возможности для финансирования новых стратегически значимых проектов, что, безусловно, внесет существенный вклад в устойчивое развитие экономики страны.

Отметим, что организаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance. Еврооблигации "Байтерек" включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

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Айсулу Омарова
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