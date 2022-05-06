Летняя Универсиада-2021 перенесена на 2023 год

Предварительно всемирные студенческие соревнования должны были пройти в августе 2021 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2022 года.

Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было нелегким, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один. Сохраняющаяся неопределенность из-за текущих условий сделала перенос разумным выбором, ряд национальных федераций студенческого спорта уже изменили свои планы. Исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер

В последнее время на территории Китая наблюдается сильнейшая вспышка коронавирусной инфекции, вызванная вариантом «омикрон-штамма».

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