Казахстан вошел в топ-10 лучших команд Универсиады-2023
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Первое "золото" Универсиады-2023 для нашей студенческой сборной добыла таеквондистка Рита Бакишева (46 кг). Она в финале победила Хуан Ин-Сюань (Тайбэй).
Фото: Instagram/drs_kz
Помимо Бакишевой, копилку казахстанской сборной пополнили еще десять студентов. "Серебро" заработали:
- команда стрелков – Ислам Сатпаев, Константин Малиновский и Никита Шахторин;
- Никита Чирюкин (стрельба из пистолета, 25 м);
- Елжана Таниева – в двух дисциплинах: художественная гимнастика, мяч, и художественная гимнастика, лента;
- Диана Турсынбек (стрельба из лука).
Бронзовых медалей удостоились:
- Жубаткан Сунгат (дзюдо, 66 кг);
- Аскар Наркулов (дзюдо, 73 кг);
- команда стрелков в составе Ислама Сатпаева, Константина Малиновского и Никиты Шахторина;
- Елжана Таниева (художественная гимнастика, обруч);
- Бекарыс Садуакас (дзюдо, 100 кг).
После четырех дней соревнований студенческая сборная Казахстана поднялась на десятое место в общем зачете по наградам. У нас одно "золото", пять серебряных наград и пять бронзовых.
Летняя Универсиада-2023 завершится 9 августа.
Подробнее об успехе казахстанской таеквондистки на Универсиаде читайте здесь.