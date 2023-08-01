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Казахстан вошел в топ-10 лучших команд Универсиады-2023

Казахстанская сборная занимает 10-е место на летней Универсиаде в КНР Фото: Instagram/drs_kz
В китайском Чэнду проходит ХХХІ Всемирная летняя Универсиада. Казахстанские студенты с 11 медалями пока занимают десятое место в общекомандном зачете, сообщает Zakon.kz.

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Первое "золото" Универсиады-2023 для нашей студенческой сборной добыла таеквондистка Рита Бакишева (46 кг). Она в финале победила Хуан Ин-Сюань (Тайбэй).

Таэквондо Золото Универсиада-2023

Фото: Instagram/drs_kz

Помимо Бакишевой, копилку казахстанской сборной пополнили еще десять студентов. "Серебро" заработали:

  • команда стрелков – Ислам Сатпаев, Константин Малиновский и Никита Шахторин;
  • Никита Чирюкин (стрельба из пистолета, 25 м);
  • Елжана Таниева – в двух дисциплинах: художественная гимнастика, мяч, и художественная гимнастика, лента;
  • Диана Турсынбек (стрельба из лука).

Бронзовых медалей удостоились:

  • Жубаткан Сунгат (дзюдо, 66 кг);
  • Аскар Наркулов (дзюдо, 73 кг);
  • команда стрелков в составе Ислама Сатпаева, Константина Малиновского и Никиты Шахторина;
  • Елжана Таниева (художественная гимнастика, обруч);
  • Бекарыс Садуакас (дзюдо, 100 кг).

После четырех дней соревнований студенческая сборная Казахстана поднялась на десятое место в общем зачете по наградам. У нас одно "золото", пять серебряных наград и пять бронзовых.

Летняя Универсиада-2023 завершится 9 августа.

Подробнее об успехе казахстанской таеквондистки на Универсиаде читайте здесь.

Куандык Шынасилов
Казахстан Китай
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