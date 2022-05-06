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16:57 06.05.2022

В Казахстане пройдут внеплановые проверки ТЭЦ

проверки, ТЭЦ Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести внеплановые проверки ТЭЦ. Такое поручение дано Министерству энергетики, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Алихан Смаилов посетил Петропавловскую ТЭЦ-2, на которой 20 марта произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1.

Член Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» Сергей Кан и и.о. гендиректора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Андрей Калиничев рассказали о текущем состоянии предприятия, планах проведения восстановительных работ.

Глава правительства, как отмечено на сайте, поручил провести тщательное техническое обследование всего оборудования и своевременно завершить ремонтные работы. При этом необходимо обеспечить жителей горячим водоснабжением в летний период и в установленные сроки начать новый отопительный сезон.

Важно в намеченные графиком сроки выполнить все работы качественно, без задержек. Руководству компании нужно изыскать все необходимые средства.Алихан Смаилов

Кроме того, Министерству энергетики поручено обеспечить проведение внеплановых проверок на теплоэлектроцентралях и гидроэлектростанциях республики на предмет их технического состояния и готовности к несению максимальных нагрузок в предстоящем отопительном сезоне.

Анастасия Московчук
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