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Законодательство РК
17:47 06.05.2022

Сформирован новый состав Общественного совета Алматы

состав, общественного совета Алматы Фото: пресс-служба Маслихата Алматы
Сегодня на внеочередной XIX сессии маслихата утвержден состав Общественного совета города Алматы. Всего в выборах приняли участие порядка 200 человек, сообщает Zakon.kz.

Впервые в республике выборы в Общественный совет прошли интерактивно.

Для обеспечения открытости и транспарентности все собеседования и заседания рабочей группы по формированию Общественного совета транслировались в прямом эфире. Наряду с этим на всех заседаниях рабочей группы и на собеседованиях присутствовали независимые наблюдатели. Пресс-служба маслихата Алматы

Новый состав Общественного совета III созыва обновился более чем на 60%.

Качественный анализ нового состава выглядит следующим образом: средний возраст членов Общественного совета омолодился на 11 лет – до 47 лет. В сравнении с прошлым созывом количество молодежи возросло с 5,1 до 25,7%, а доля женщин увеличилась до 33,3%. Пресс-служба маслихата Алматы

В целом костяк совета состоит из представителей НПО и СМИ, количество которых составило более половины от общего числа членов Совета, также возросла доля представителей сферы образования. Помимо этого, в новый состав Общественного совета вошли многодетные матери и кандасы.

Всего в обновленный состав вошли 39 человек, 36 из которых –представители гражданского общества.

Состав общественного совета города Алматы III созыва

  1. Кисиков Бекнур Сейтжанович - президент Казахстанской ассоциации франчайзинга

  2. Кобеева Алтынай Орманкалиевна - директор ОФ «Информационно-ресурсный центр», депутат маслихата города Алматы

  3. Джапаров Борис Аликенович - генеральный директор Ассоциации пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана (КазРЕНА)

  4. Ким Вячеслав Семенович - член правления Ассоциации корейцев Казахстана, директор ТОО фирма «Женис»

  5. Абдушкуров Мурат Муктарович - председатель Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов

  6. Альжанова Аида Курмангалиевна - председатель ОФ «Евразийский гуманитарный центр «Adam Damu»

  7. Гасанов Рафаэль Руфикович - президент Фонда развития молодежи РК «Дорогу молодым», руководитель информационного агентства Independ.kz.

  8. Джепка Богдан Игоревич - член Алматинского общества инвалидов по реабилитации людей с инвалидностью, активист, отстаивающий права людей с особенными потребностями

  9. Касымжанова Жанат Какимсеитовна - главный научный консультант ТОО «Научный центр инновационных технологий и исследований»

  10. Ерлан Диана - член Республиканского общественного совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член попечительского совета «Благотворительный фонд «Kzhol»

  11. Жумадил Арман Кабдешулы - заведующий отделом Института истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова, заместитель председателя Алматинского городского филиала ДПК «Ак жол»

  12. Ким Владимир Алексеевич - учредитель, директор по развитию ТОО «Интеркоммерц Казахстан», создатель и член движения #нетутильсбору, член группы по созданию партии «Намыс»

  13. Курабаева Жанар Тукешкызы - генеральный директор ТОО «Фирма-Тигрохауд», бизнесвумен

  14. Арупов Акимжан Арупович - директор Института мировой экономики и международных отношений, советник председателя городского этнокультурного центра уйгуров Казахстана

  15. Шибутов Марат Максумович - заместитель директора ОФ «Международный институт социологии и политики», политолог

  16. Байсакова Зульфия Мухамедбековна - председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана»

  17. Көпжасарұлы Ерқанат - журналист, ведущий общественно-политического ток-шоу «Неге?» телеканала «31»

  18. Жакупов Нуржан Бауржанович - председатель ОФ «Путь Домой», председатель ОФ «Забота о Ближнем», куратор проекта «Наркостоп»

  19. Камалов Бахтияр Камалович - председатель Медеуского районного филиала РОО «Организация ветеранов РК»

  20. Шиманская Полина Викторовна - журналист, блогер, пресс-секретарь ЦКБ, Образовательной компании Edu Stream

  21. Наурызбаев Асет Кабдушович - соучредитель ТОО Solai Tech, модератор гражданской инициативы «Чистый воздух Алматы»

  22. Нуртаев Тимур Таймасович - Директор ТОО Timus Development, член Республиканского общественного объединения Qazaq Geography

  23. Тау Сырымбек - учредитель ТОО Daco motors KZ, меценат, блогер

  24. Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович - директор КГКП «Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий», вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса

  25. Кураев Ислам Бактияр-Оглы - учредитель клуба казахского разговорного языка Almaclub, директор ТОО ASHINA MEDIA GROUP, политолог

  26. Рамазан Бекбол Батыржанұлы - проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л.Б. Гончарова

  27. Рақышев Еркінбек Әбдіғаппарұлы - казахстанский кинорежиссер, сценарист, Директор киностудии «Жас Ұлан»

  28. Шишигина Ольга Васильевна - казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, тренер, заслуженный мастер спорта РК, начальник ЦСКА

  29. Капасов Думан Жандосович - руководитель ОФ Green Oi, Основатель велосообщества Казахстана

  30. Белянов Александр Петрович - председатель Общественного совета по противодействию коррупции при Департаменте юстиции г. Алматы, президент компании Express Autoservice,

  31. Кожалиева Тогжан Бақытжанқызы - исполнительный директор общественного благотворительного фонда HAQ

  32. Масалимова Алия Рмгазиновна - и.о. проректора по социальному развитию КазНУ им. аль-Фараби

  33. Жанысбай Талғат Сағатұлы - председатель ОО «Құндылықпен Тәрбие»

  34. Байгабулова Гульмира Масабаевна - генеральный директор, учредитель ТОО Urban Living, урбанист

  35. Ғазиз Қайсар Айдосұлы - молодежный активист, индивидуальный предприниматель

  36. Шопшекбаева Айгуль Шопшекбаевна - полковник полиции в отставке, известный специалист в области ювенальной практики, член президиума Совета ветеранов ДП г. Алматы, член комиссии по делам семьи и гендерной политики г. Алматы

Анастасия Стативкина
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