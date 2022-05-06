Сформирован новый состав Общественного совета Алматы
Впервые в республике выборы в Общественный совет прошли интерактивно.
Для обеспечения открытости и транспарентности все собеседования и заседания рабочей группы по формированию Общественного совета транслировались в прямом эфире. Наряду с этим на всех заседаниях рабочей группы и на собеседованиях присутствовали независимые наблюдатели. Пресс-служба маслихата Алматы
Новый состав Общественного совета III созыва обновился более чем на 60%.
Качественный анализ нового состава выглядит следующим образом: средний возраст членов Общественного совета омолодился на 11 лет – до 47 лет. В сравнении с прошлым созывом количество молодежи возросло с 5,1 до 25,7%, а доля женщин увеличилась до 33,3%. Пресс-служба маслихата Алматы
В целом костяк совета состоит из представителей НПО и СМИ, количество которых составило более половины от общего числа членов Совета, также возросла доля представителей сферы образования. Помимо этого, в новый состав Общественного совета вошли многодетные матери и кандасы.
Всего в обновленный состав вошли 39 человек, 36 из которых –представители гражданского общества.
Состав общественного совета города Алматы III созыва
Кисиков Бекнур Сейтжанович - президент Казахстанской ассоциации франчайзинга
Кобеева Алтынай Орманкалиевна - директор ОФ «Информационно-ресурсный центр», депутат маслихата города Алматы
Джапаров Борис Аликенович - генеральный директор Ассоциации пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана (КазРЕНА)
Ким Вячеслав Семенович - член правления Ассоциации корейцев Казахстана, директор ТОО фирма «Женис»
Абдушкуров Мурат Муктарович - председатель Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов
Альжанова Аида Курмангалиевна - председатель ОФ «Евразийский гуманитарный центр «Adam Damu»
Гасанов Рафаэль Руфикович - президент Фонда развития молодежи РК «Дорогу молодым», руководитель информационного агентства Independ.kz.
Джепка Богдан Игоревич - член Алматинского общества инвалидов по реабилитации людей с инвалидностью, активист, отстаивающий права людей с особенными потребностями
Касымжанова Жанат Какимсеитовна - главный научный консультант ТОО «Научный центр инновационных технологий и исследований»
Ерлан Диана - член Республиканского общественного совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член попечительского совета «Благотворительный фонд «Kzhol»
Жумадил Арман Кабдешулы - заведующий отделом Института истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова, заместитель председателя Алматинского городского филиала ДПК «Ак жол»
Ким Владимир Алексеевич - учредитель, директор по развитию ТОО «Интеркоммерц Казахстан», создатель и член движения #нетутильсбору, член группы по созданию партии «Намыс»
Курабаева Жанар Тукешкызы - генеральный директор ТОО «Фирма-Тигрохауд», бизнесвумен
Арупов Акимжан Арупович - директор Института мировой экономики и международных отношений, советник председателя городского этнокультурного центра уйгуров Казахстана
Шибутов Марат Максумович - заместитель директора ОФ «Международный институт социологии и политики», политолог
Байсакова Зульфия Мухамедбековна - председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана»
Көпжасарұлы Ерқанат - журналист, ведущий общественно-политического ток-шоу «Неге?» телеканала «31»
Жакупов Нуржан Бауржанович - председатель ОФ «Путь Домой», председатель ОФ «Забота о Ближнем», куратор проекта «Наркостоп»
Камалов Бахтияр Камалович - председатель Медеуского районного филиала РОО «Организация ветеранов РК»
Шиманская Полина Викторовна - журналист, блогер, пресс-секретарь ЦКБ, Образовательной компании Edu Stream
Наурызбаев Асет Кабдушович - соучредитель ТОО Solai Tech, модератор гражданской инициативы «Чистый воздух Алматы»
Нуртаев Тимур Таймасович - Директор ТОО Timus Development, член Республиканского общественного объединения Qazaq Geography
Тау Сырымбек - учредитель ТОО Daco motors KZ, меценат, блогер
Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович - директор КГКП «Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий», вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса
Кураев Ислам Бактияр-Оглы - учредитель клуба казахского разговорного языка Almaclub, директор ТОО ASHINA MEDIA GROUP, политолог
Рамазан Бекбол Батыржанұлы - проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л.Б. Гончарова
Рақышев Еркінбек Әбдіғаппарұлы - казахстанский кинорежиссер, сценарист, Директор киностудии «Жас Ұлан»
Шишигина Ольга Васильевна - казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, тренер, заслуженный мастер спорта РК, начальник ЦСКА
Капасов Думан Жандосович - руководитель ОФ Green Oi, Основатель велосообщества Казахстана
Белянов Александр Петрович - председатель Общественного совета по противодействию коррупции при Департаменте юстиции г. Алматы, президент компании Express Autoservice,
Кожалиева Тогжан Бақытжанқызы - исполнительный директор общественного благотворительного фонда HAQ
Масалимова Алия Рмгазиновна - и.о. проректора по социальному развитию КазНУ им. аль-Фараби
Жанысбай Талғат Сағатұлы - председатель ОО «Құндылықпен Тәрбие»
Байгабулова Гульмира Масабаевна - генеральный директор, учредитель ТОО Urban Living, урбанист
Ғазиз Қайсар Айдосұлы - молодежный активист, индивидуальный предприниматель
Шопшекбаева Айгуль Шопшекбаевна - полковник полиции в отставке, известный специалист в области ювенальной практики, член президиума Совета ветеранов ДП г. Алматы, член комиссии по делам семьи и гендерной политики г. Алматы