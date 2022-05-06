Сформирован новый состав Общественного совета Алматы

Впервые в республике выборы в Общественный совет прошли интерактивно.

Для обеспечения открытости и транспарентности все собеседования и заседания рабочей группы по формированию Общественного совета транслировались в прямом эфире. Наряду с этим на всех заседаниях рабочей группы и на собеседованиях присутствовали независимые наблюдатели. Пресс-служба маслихата Алматы

Новый состав Общественного совета III созыва обновился более чем на 60%.

Качественный анализ нового состава выглядит следующим образом: средний возраст членов Общественного совета омолодился на 11 лет – до 47 лет. В сравнении с прошлым созывом количество молодежи возросло с 5,1 до 25,7%, а доля женщин увеличилась до 33,3%. Пресс-служба маслихата Алматы

В целом костяк совета состоит из представителей НПО и СМИ, количество которых составило более половины от общего числа членов Совета, также возросла доля представителей сферы образования. Помимо этого, в новый состав Общественного совета вошли многодетные матери и кандасы.

Всего в обновленный состав вошли 39 человек, 36 из которых –представители гражданского общества.

Состав общественного совета города Алматы III созыва