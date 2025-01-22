В Алматы ужесточили правила застройки

В Алматы на внеочередной XXVI сессии маслихата 25 декабря 2024 года были утверждены новые Правила застройки территории города, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что застройка территорий города Алматы осуществляется на основании утвержденных градостроительных проектов. Основным градостроительным проектом, определяющим комплексное планирование развития города, является утвержденный генеральный план города Алматы и разработанные на его основе проекты детальной планировки.

Застройка территории осуществляется на основе стратегического подхода, предусматривающего подготовку мастер-плана, направленного на обеспечение принятия стратегически значимых решений, разработку детализированных планов территориального развития и создание условий для привлечения инвестиций.

Указывается, что для формирования актуальной информации о состоянии застройки территории города структурным подразделением акимата, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, ведется дежурный топографический план (инженерные сети и коммуникации, топографический изыскания, здания и сооружения), обновление и изменение которого осуществляется на постоянной основе.

Какие вводятся ограничения

Так, в документе закреплено ограничение по этажности для строительства между проспектами Абая и аль-Фараби: здания всех типов не должны превышать 9 этажей и 35 метров.

Исключением, уточнили специалисты, являются уникальные объекты, строительство которых будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Также правила регламентируют порядок строительства на сейсмоопасных зонах и в предгорьях (горные "прилавки") южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова:

запрещается строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более;

закрепляется принятое ранее решение о высотности зданий не выше 12 метров и 3 этажей, кроме общественно-культурных объектов;

запрещено переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.

Кроме того, закреплено требование о строительстве жилья не ниже III класса на всей территории города с обеспечением не менее одного парковочного места на квартиру.

Точечное строительство

Еще одним актуальным для Алматы вопросом является точечное размещение зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях.

Если ранее не было законодательного запрета на возведение объектов на зеленых зонах и детских площадках дворов, то в новых правилах подобная застройка запрещена.

Также категорически запрещается строительство АЗС и СТО на центральных общегородских магистралях, вблизи соцобъектов и объектов массового посещения населения.

В правилах также оговаривается, что строительство объектов в тектонических разломах допускается только при наличии специальных технических условий (СТУ) выдаваемых на конкретный объект и содержащие сведение по объемно-планировочному и принципиальному конструктивному решению.

Указывается, что реконструкция (переоборудования, перепланировка, изменение облика, пристройка, надстройка) и ремонтные работы объектов историко-культурного наследия на территории города Алматы осуществляются на основании лицензии на осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, выдаваемой уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия по согласованию со структурным подразделением акимата, осуществляющее функции в сфере культуры, архитектуры и градостроительства, для обеспечения сохранности, возрождения, воссоздания исторического, архитектурно-художественного облика объектов историко-культурного наследия.

При этом снос зданий и сооружений (постутилизация) историко-культурного наследия на территории города Алматы не допускается.

Застройка территории должна осуществляться с учетом утвержденных программ и планов развития транспортной системы города Алматы.

Уточняется, что застройка территорий не должна ухудшать качество работы городского транспорта, приводить к увеличению транспортных проблем и снижать безопасность дорожного движения. Допускается застройка, увеличивающая нагрузку на транспортную инфраструктуру города, только при условии одновременного проведения компенсационных мероприятий.

Для сохранения природного фонда и рекреационных зон на территории города Алматы не допускается:

изменение природного ландшафта для целей увеличения площади строительства путем засыпки предгорных оврагов и сезонных каптажей, ручьев;

подрезка или срезка горных прилавков для целей капитального строительства жилых зданий путем извлечения чернозема и других природных материалов;

не допускается уплотняющая (точечная) застройка включая размещение объектов капитального строительства в сложившейся жилой застройке, создающих дополнительную нагрузку на существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, за исключением объектов, предусмотренных градостроительным проектом и подземных паркингов с условием восстановления снесенных площадок;

размещение капитальных сооружений на землях общего пользования, общественных пространствах, парках, скверах, городских площадях, за исключением объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в том числе паркингов и (или) инженерных коммуникаций (сооружений), фонтанов, арычной системы, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства.

Регистрация объектов недвижимости и сооружений осуществляется при наличии исполнительной топографической съемки, с указанием технических данных и принадлежности (эксплуатирующего лица), оформлением электронного технического паспорта на здание.

Также на территории города Алматы не допускается:

строительство зданий и сооружений различного назначения, построенных на земельных участках, не отведенных для этих целей в порядке, установленном законодательством РК или построенных с отклонением от проектов, а также построенных без получения на это необходимых разрешений;

в целях обеспечения безопасности обязательным условием осуществления проектно-изыскательских, экспертных, строительно-монтажных работ является наличие соответствующих документов, подтверждающих право на производство работ в сейсмически опасных районах, у лиц, ответственных за проектирование и производство работ.

Физические и юридические лица на территории города Алматы:

осуществляют застройку в соответствии с законодательством республики и данными правилами;

не совершают действия, оказывающие вредное воздействие на памятники истории и культуры, памятники природы, городские и природные ландшафты, объекты инженерной, транспортной инфраструктур и благоустройства территорий, затрагивающие законные интересы третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников, арендаторов или пользователей сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости;

передают необходимую проектно-сметную документацию, материалы комплексных инженерных изысканий и иные материалы соответствующим государственным органам и организациям в порядке, установленном законодательством РК;

соблюдают требования законодательства республики по охране окружающей среды.

При этом самовольное строительство объектов различного назначения на территории города не допускается.

Кроме того, в документе говорится, что при эксплуатации объектов не допускается:

создание неудобств и препятствий для движения пешеходов, велосипедистов и транспорта по транспортным коммуникациям, расположенным в границах красных линий, нарушение архитектурного облика улиц, кварталов и архитектурного стиля здания, сооружения, за исключением случаев, когда мероприятием по капитальному ремонту и реконструкции здания или сооружения предусматривается комплексное оформление фасада в едином стиле с применением идентичных строительных материалов, размещение на фасадах многоквартирных жилых и общественных зданий спутниковых и эфирных приемных устройств для приема спутникового или эфирного сигнала операторов связи и (или) телерадиовещания, не имеющих лицензию на распространение телерадиоканалов на территории республики, переоборудование подвальных, цокольных помещений, а также паркингов в многоквартирных жилых домов.

Предусматривается, что для недопущения незаконного строительства мониторинг строящихся объектов и комплексов будут проводить аппараты акимов соответствующих районов города.

Решение маслихата вводится в течение 60 дней после его официального опубликования (23 марта 2025 года).