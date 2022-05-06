Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака не суждено похудеть

В Топ-5, как пишет интернет-издание «Пятый канал», вошли рожденные под такими созвездиями, как Рак, Близнецы, Лев, Козерог и Рыбы.

Рак

В их жизни стресс является частым спутником — Ракам тяжело смириться с проблемами на работе и в личной жизни, а за лишний вес хочется не ругать, а жалеть себя.

В итоге все проблемы представители этого знака зодиака часто заедают вкусностями, а потом грустят, когда подсчитывают лишние килограммы.

Близнецы

Рожденным под этим созвездием сложно быть сторонниками ЗОЖ, если постоянно отвлекаться то на одно, то на другое — двойственность знака говорит сама за себя.

В итоге вместо подсчета калорий Близнецы предпочитают «подумать об этом завтра» и просто хорошо провести время за вкусной едой.

Лев

Представители этого знака зодиака прекрасно следуют диете и занимаются спортом. При этом Львам сложно отказать себе в прекрасном, а однообразная и пресная еда вызывает у них отвращение.

В итоге любовь к деликатесам может печально отразиться на их фигуре.

Козерог

Порой рожденные под этим созвездием бывают жертвами привычки.

Если правильное питание — часть жизни Козерогов, то они будут старательно соблюдать диету на постоянной основе. Но если представители этого знака зодиака предпочитают вкусную еду и вечер на диване, то сложно бывает контролировать собственную фигуру.

Рыбы

Им сложно начать что-то менять в своей жизни — будь то работа, стиль одежды или собственный вес.

Рожденным под этим созвездием часто проще убедить себя, что можно не вставать лишний раз на весы, чем стойко следовать диете. А частые срывы и зажоры могут и вовсе привести их в отчаяние.