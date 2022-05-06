Несколько дней не дожил до Дня Победы ветеран в Алматинской области

С прискорбием узнал, что ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран МВД РК Сембек Кожахметов. Очень грустно, что наш герой-фронтовик скончался в канун 77-й годовщины Победы над фашистской Германией, не дожив всего трех дней до празднования этой знаменательной даты, – сообщил начальник ДП Алматинской области Арыстангани Заппаров.

Он рассказал, что Сембек Кожахметов в 1942 году, в свои неполные 17 лет, ушел на фронт из родного Панфиловского района. Парню из казахской глубинки удалось выжить в сталинградской мясорубке, принять участие в обороне Ленинграда, победоносно прошагать пол-Европы, а затем применить фронтовой опыт в боевых действиях на Дальнем Востоке.

Демобилизовали фронтовика лишь в 1951 году. Возвратившись, он вновь оказался на передовой, пошел служить в милицию, где ему вновь потребовались боевые навыки и закалка.

Среди боевых наград нашего земляка можно особо выделить ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, а также медали «За боевые заслуги» и «Маршал Жуков». В период службы в рядах советской милиции Сембек Кожахметов также был отмечен медалями «За безупречную службу в рядах ОВД» всех трех степеней, «Ел игілігіне еселі еңбегі үшін», «Қоғамдық тәртіпті қорғаудағы үздік қызметі үшін» и другими ведомственными наградами. Начальник ДП Алматинской области Арыстангани Заппаров

Руководитель ДП выразил сожаление, что с каждым годом фронтовиков остается все меньше и меньше. Вместе с ними уходит в прошлое поколение, которому наши современники обязаны мирным небом над головой. Но фронтовики все же остаются среди нас, в нашей Памяти, остаются всегда в строю...

Фото: ДП Алматинской области

Совет ветеранов, руководство и личный состав Департамента полиции Алматинской области выразили родным и близким фронтовика искреннее соболезнование по поводу тяжелой утраты.