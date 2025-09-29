В Алматы ушел из жизни ветеран ВОВ Абдрахман Ишмухамедов
Он родился 21 октября 1924 года в Костанайской области, детство провел в Шымкенте. После школы поступил в железнодорожное училище, но с началом войны добровольцем ушел на фронт. Благодаря полученному образованию был направлен в школу связистов.
Фронтовой путь Абдрахмана Ишмухамедова прошел через освобождение Псковской, Новгородской областей и других регионов. Победу встретил в Румынии.
Фото: из личного архива Абдрахман Ишмухамедов
После возвращения с войны посвятил себя науке и педагогике. Став доктором философских наук, более шести десятилетий преподавал общественные дисциплины, занимался научными исследованиями и подготовкой студентов. Именно работу с молодежью считал главным делом своей жизни.
Фото: из личного архива Абдрахмана Ишмухамедова
За мужество и преданность Родине ветеран был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, а также многочисленными медалями и знаками отличия СССР и Казахстана.
Прощание с Абдрахманом Шариповичем состоится во вторник, 30 сентября, в 10:00 по адресу: Алматы, ул. Богенбай батыра, 189.
Как отметили в пресс-службе Алматинского гарнизона, на данный момент в Алматы проживают всего 18 ветеранов.