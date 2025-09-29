В Алматы ушел из жизни ветеран ВОВ Абдрахман Ишмухамедов

В Алматы на 101-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Абдрахман Шарипович Ишмухамедов, сообщает Zakon.kz.

Он родился 21 октября 1924 года в Костанайской области, детство провел в Шымкенте. После школы поступил в железнодорожное училище, но с началом войны добровольцем ушел на фронт. Благодаря полученному образованию был направлен в школу связистов.

Фронтовой путь Абдрахмана Ишмухамедова прошел через освобождение Псковской, Новгородской областей и других регионов. Победу встретил в Румынии.