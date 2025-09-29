#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы ушел из жизни ветеран ВОВ Абдрахман Ишмухамедов

Ветеран ВОВ , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 15:01 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы на 101-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Абдрахман Шарипович Ишмухамедов, сообщает Zakon.kz.

Он родился 21 октября 1924 года в Костанайской области, детство провел в Шымкенте. После школы поступил в железнодорожное училище, но с началом войны добровольцем ушел на фронт. Благодаря полученному образованию был направлен в школу связистов.

Фронтовой путь Абдрахмана Ишмухамедова прошел через освобождение Псковской, Новгородской областей и других регионов. Победу встретил в Румынии.

Фото: из личного архива Абдрахман Ишмухамедов

После возвращения с войны посвятил себя науке и педагогике. Став доктором философских наук, более шести десятилетий преподавал общественные дисциплины, занимался научными исследованиями и подготовкой студентов. Именно работу с молодежью считал главным делом своей жизни.

Фото: из личного архива Абдрахмана Ишмухамедова

За мужество и преданность Родине ветеран был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, а также многочисленными медалями и знаками отличия СССР и Казахстана.

Прощание с Абдрахманом Шариповичем состоится во вторник, 30 сентября, в 10:00 по адресу: Алматы, ул. Богенбай батыра, 189.

Как отметили в пресс-службе Алматинского гарнизона, на данный момент в Алматы проживают всего 18 ветеранов.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
