Таможенный контроль на границе с Китаем – в КГД разъяснили ситуацию

Сотрудники Комитета государственных доходов в рамках исполнения поручения главы государства по усилению таможенного контроля, в том числе на границе с КНР, в составе межведомственной группы при Генеральной прокуратуре провели совместные проверки деятельности участников ВЭД, а также приграничных пунктов пропуска с КНР.

В ходе проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, транспортных, бухгалтерских и иных документах, выявлено несоответствие сведений, влияющих на таможенную стоимость ввозимых товаров.

Получены сведения от Государственной налоговой администрации КНР, где не подтверждается заключение контрактов некоторых участников ВЭД с иностранными поставщиками (отсутствие оплаты товара), что явилось основанием для отмены метода определения таможенной стоимости на основе договора (1 метод). Общая сумма нарушений за три года составила 165 млрд тенге.

Также Генеральной прокуратурой выставлены требования в Комитет в части совершенствования таможенного администрирования и мер контроля.

В этой связи Министерством финансов утвержден соответствующий План мероприятий, предусматривающий ряд задач, основными из которых являются:

определение приоритетных товарных групп, имеющих расхождения в таможенной статистике;

совершенствование системы управления рисками и пересмотр субъектно-ориентированного подхода;

категорирование субъектов около таможенной сферы;

формирование и актуализация стоимостных индикаторов риска по всем основным группам товаров;

публикация актуальной ценовой информации;

выработка предложений по ограничению деятельности фирм-однодневок;

доработка и модификация информационных систем и др.

В настоящее время в рамках совершенствования системы управления рисками проводятся мероприятия по пересмотру критериев категорирования участников ВЭД, применения категорирования в отношении субъектов около таможенной сферы (таможенные перевозчики, таможенные представители, склады временного хранения).

Касательно Центра электронного декларирования, до недавнего времени существовала проблема применения отдельными регионами различной практики определения стоимости товаров, в результате которой к одному и тому же товару применялась разная ценовая политика. В целях исключения данной практики в январе текущего года полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары. При Комитете государственных доходов создан департамент, включающий Центр электронного декларирования и Ситуационный центр. Пресс-служба КГД МФ РК

Это позволило осуществлять мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска, куда подключены все технические средства, и централизованно принимать решения по мерам контроля и применения единой практики определения таможенной стоимости.

За 2021 год скорректировано 17,6 тыс. деклараций на товары, эффективность выявленных нарушений при проведении досмотра выросла в два раза.