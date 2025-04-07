В КГД сделали важное заявление из-за ситуации на границе Казахстана и Китая

О ситуации на казахстанско-китайской границе сегодня, 7 марта 2025 года, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на казахстанско-китайских пунктах пропуска в настоящее время наблюдается значительное скопление грузового автотранспорта, что обусловлено несколькими факторами.

"В частности, преждевременное прибытие грузовых транспортных средств до даты бронирования в СЭО (система электронной очереди. – Прим. ред.), замедленный процесс пропуска со стороны китайских властей, что связано с внутренними процедурами и особенностями работы на границе". Пресс-служба КГД

Кроме того, на территории Китая продолжаются работы по реконструкции дорожного покрытия и модернизации инфраструктуры, включая инспекционные досмотровые комплексы, что в свою очередь снижает пропускную способность.

Также в комитете отметили влияние сезонных пиков, таких как праздничные периоды, которые традиционно приводят к увеличению потока транспорта.

"В целях увеличения скорости прохождения товаров через границу, а также исключения скопления на таможенной границе РК и в пунктах пропуска с 1 июля 2023 года введена система электронной очереди, позволяющая исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечить прозрачность перевозочного процесса. В связи с чем комитет призывает перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности строго соблюдать дату прибытия, указанную в системе электронной очереди, во избежание перегрузки инфраструктуры пунктов пропуска". Пресс-служба КГД

Напомним, пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не работали 8 Марта и на Наурыз.